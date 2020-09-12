MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinan Güzel ve Seval Duğan evlendi! Ünlü isimler düğünde bir araya geldi
GeriMagazin Sinan Güzel ve Seval Duğan evlendi! Ünlü isimler düğünde bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 07:43 | 

Sinan Güzel ve Seval Duğan evlendi! Ünlü isimler düğünde bir araya geldi

Sinan Güzel ve Seval Duğan’ın düğün törenine sanat camiasından birçok isim katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini Mustafa Sandal, Seda Sayan, Aslı Hünel, Burak Yeter, Öznur Kaya ve Emre Kaya yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Magazinn.com’un genel yayın yönetmeni Sinan Güzel ve Seval Duğan önceki gün Portaxe’te düzenlenen düğünle evlendi.

2
Abone Olgoogle-news

Çiftin nikâh şahitliğini Mustafa Sandal, Seda Sayan, Aslı Hünel, Burak Yeter, Öznur Kaya ve Emre Kaya üstlendi.

3
Abone Olgoogle-news

Gecede sahneye çıkan Mustafa Sandal, “Evlilikte önemli olan sabır, sadakat ve aşkın ölümsüz olmasıdır. Onu yakalayan çiftler ömür boyu mutlu olabiliyor” dedi.

4
Abone Olgoogle-news

Bir dönem aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile yeniden barışan şarkıcı, “Melis’le tabii görüşüyoruz. Her şey güzel gidiyor” dedi.

5
Abone Olgoogle-news

Seda Sayan ise, “Bütün Türkiye biliyor ki, astım hastalığım var. Ancak, Sinan benim için o kadar değerli ki tüm önlemleri alıp buraya geldim, onun için değer” dedi.

6
Abone Olgoogle-news

Sayan, “Yeni evliyim” diyen Aslı Hünel’e de “Ne yeni evlisi... İki yıl oldu. Siz de artık eskidiniz” esprisini yaptı. Sayan’ın kendisine özel eldiven ve maske yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

7KALBİNİ KIRMIŞSaM ÖZÜR DİLERİM
Abone Olgoogle-news

KALBİNİ KIRMIŞSaM ÖZÜR DİLERİM

Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” kitabında Defne Samyeli’yle ilgili bölümü tartışma yaratmıştı. Samyeli de Sandal’a “kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçlarından dava açmıştı. Sandal, konu ilgili bir açıklama yaptı: “Defne Hanım’ı bir arkadaş olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Ama isteyerek kırmam, benim tarzım değil. Onun duruşuna, karakterine iltifat olarak yazdım. Olay, başka yere gitti. Hatta kendimi ezikliyorum, okuduğunuzda görürsünüz. Onun beni canı gönülden sevdiğini biliyorum. Araşırız, konuşuruz, çözeriz aramızda.”

8
Abone Olgoogle-news

Nihan Akın

9
Abone Olgoogle-news

Seval Duğan - Sinan Güzel ve Emre Kaya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi