Sinan Güzel ve Seval Duğan evlendi! Ünlü isimler düğünde bir araya geldi

KALBİNİ KIRMIŞSaM ÖZÜR DİLERİM Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” kitabında Defne Samyeli’yle ilgili bölümü tartışma yaratmıştı. Samyeli de Sandal’a “kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçlarından dava açmıştı. Sandal, konu ilgili bir açıklama yaptı: “Defne Hanım’ı bir arkadaş olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Ama isteyerek kırmam, benim tarzım değil. Onun duruşuna, karakterine iltifat olarak yazdım. Olay, başka yere gitti. Hatta kendimi ezikliyorum, okuduğunuzda görürsünüz. Onun beni canı gönülden sevdiğini biliyorum. Araşırız, konuşuruz, çözeriz aramızda.”