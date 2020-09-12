Sinan Güzel ve Seval Duğan evlendi! Ünlü isimler düğünde bir araya geldi
Sinan Güzel ve Seval Duğan’ın düğün törenine sanat camiasından birçok isim katıldı. Çiftin nikâh şahitliğini Mustafa Sandal, Seda Sayan, Aslı Hünel, Burak Yeter, Öznur Kaya ve Emre Kaya yaptı.
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Magazinn.com’un genel yayın yönetmeni Sinan Güzel ve Seval Duğan önceki gün Portaxe’te düzenlenen düğünle evlendi.
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Çiftin nikâh şahitliğini Mustafa Sandal, Seda Sayan, Aslı Hünel, Burak Yeter, Öznur Kaya ve Emre Kaya üstlendi.
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Gecede sahneye çıkan Mustafa Sandal, “Evlilikte önemli olan sabır, sadakat ve aşkın ölümsüz olmasıdır. Onu yakalayan çiftler ömür boyu mutlu olabiliyor” dedi.
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Bir dönem aşk yaşadığı Melis Sütşurup ile yeniden barışan şarkıcı, “Melis’le tabii görüşüyoruz. Her şey güzel gidiyor” dedi.
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Seda Sayan ise, “Bütün Türkiye biliyor ki, astım hastalığım var. Ancak, Sinan benim için o kadar değerli ki tüm önlemleri alıp buraya geldim, onun için değer” dedi.
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Sayan, “Yeni evliyim” diyen Aslı Hünel’e de “Ne yeni evlisi... İki yıl oldu. Siz de artık eskidiniz” esprisini yaptı. Sayan’ın kendisine özel eldiven ve maske yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.
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KALBİNİ KIRMIŞSaM ÖZÜR DİLERİM
Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” kitabında Defne Samyeli’yle ilgili bölümü tartışma yaratmıştı. Samyeli de Sandal’a “kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçlarından dava açmıştı. Sandal, konu ilgili bir açıklama yaptı: “Defne Hanım’ı bir arkadaş olarak görmek istiyorum. Kalbini kırmışsam da özür dilerim. Ama isteyerek kırmam, benim tarzım değil. Onun duruşuna, karakterine iltifat olarak yazdım. Olay, başka yere gitti. Hatta kendimi ezikliyorum, okuduğunuzda görürsünüz. Onun beni canı gönülden sevdiğini biliyorum. Araşırız, konuşuruz, çözeriz aramızda.”