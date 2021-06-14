Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin kimdir, annesi kim, nereli?

Sinan Çetin ile Alman Rebekka Haas'ın oğlu olan Rafael Cemo Çetin, 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Rafael Cemo Çetin'in Orfeo ve Tess Sahara adında iki tane kardeşi var. Sinan Çetin'in ilk evliliğinden olan Rüzgar Çetin'in de kardeşidir.