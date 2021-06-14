Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin kimdir, annesi kim, nereli?
Gözlerden uzak bir yaşam süren Rafael Cemo Çetin’in hayatı merak ediliyor. Babası Sinan Çetin gibi sinema dünyasında bir kariyer inşa eden Rafael Cemo Çetin, 2002 yılında yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in yaptığı 'Romantik' filminde müzisyen Teoman'ın çocukluğunu oynamıştı. Peki, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin kimdir?
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Sinan Çetin ile Alman Rebekka Haas'ın oğlu olan Rafael Cemo Çetin, 11 Ağustos 1992 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Rafael Cemo Çetin'in Orfeo ve Tess Sahara adında iki tane kardeşi var. Sinan Çetin'in ilk evliliğinden olan Rüzgar Çetin'in de kardeşidir.
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Çocukluğu Almanya'da geçen Rafael Cemo Çetin eğitimini ABD'de aldı. New York'ta liseyi bitirdikten sonra SVA School of Visual Art'ta yönetmenlik eğitimi gördü. New York'ta 4 yıl sinema ve oyunculuk eğitimi de aldı.
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Rafael Cemo Çetin, 2002 yılında yönetmenliğini babası Sinan Çetin'in yaptığı 'Romantik' filminde müzisyen Teoman'ın çocukluğunu oynadı. Daha sonra, 2012 yılında yine Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı 'Çanakkale Çocukları' filminde oynadı.