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Ali KESER
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 07:00,

Sinan Akçıl'ın fotoğrafları olay olmuştu... 'Bakın kilolu değilim!'

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, geçen hafta Çeşme’de bir beach’te objektife takılmış, Akçıl’ın kilo aldığı haberleri çıkmıştı.

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Fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, ters ışık mağduru olduğunu, gerçekte o kadar kilolu olmadığını söyledi.

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Bu açıklamanın ardından Bodrum’a gelen çift, bu kez Miya Beach’te görüntülendi.

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Akçıl, “Bakın o kadar da kilolu değilim” dercesine plajda uzun süre kaldı.

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2 yıl öncesine kadar fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren Sinan Akçılönceki gün Çeşme’de görüntülenmişti.

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Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile The Beach of Momo’da objektife takılan Akçıl, kilolu haliyle şaşırtmıştı...

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