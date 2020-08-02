Sinan Akçıl'ın fotoğrafları olay olmuştu... 'Bakın kilolu değilim!'

Fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, ters ışık mağduru olduğunu, gerçekte o kadar kilolu olmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Bodrum’a gelen çift, bu kez Miya Beach’te görüntülendi. Akçıl, “Bakın o kadar da kilolu değilim” dercesine plajda uzun süre kaldı.2 yıl öncesine kadar fitness dergilerine kaslarını sergilediği pozlar veren Sinan Akçılönceki gün Çeşme’de görüntülenmişti.Yeniden evlenme kararı aldığı Burcu Kıratlı ile The Beach of Momo’da objektife takılan Akçıl, kilolu haliyle şaşırtmıştı...