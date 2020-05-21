Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası olay oldu: Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan!

Burcu Kıratlı "Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz" yazdı.