Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası olay oldu: Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan!
Sinan Akçıl dün 38 yaşına girdi. Boşandıktan sonra barıştığı ve birlikte yaşadığı Burcu Kıratlı Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımla şarkıcının doğum gününü kutladı.
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Burcu Kıratlı "Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz" yazdı.
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Doğum günü kutlamasında yakın dostları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'nin de yalnız bırakmadığı Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası sosyal medyada olay oldu.
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Takipçileri büst şeklindeki pastayı Barış Arduç'a benzetti. İşte gelen yorumlardan bazıları:
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* Pasta kim bilmiyorum ama kesinlikle Sinan Akçıl değil
* Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan
* Pasta Keremcem ile Barış Arduç arasında gidip geliyor
* Sizce de Sinan hariç, herkese benzememiş mi?
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Salgın sonrası eski karı-kocanın ikinci kez evleneceği söyleniyor.