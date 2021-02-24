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Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 13:29 | 

Sinan Akçıl'dan eleştirilere cevap: Kötü niyetli 3-5 kişi size sesleniyorum, buradan ekmek çıkmaz!

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı önceki gün ikinci kez nikâh masasına oturdu. Az sayıda davetlinin katıldığı törenin yankıları sürüyor. Pandemi günlerinde düğün yaptığı için sosyal medyada eleştirilen Sinan Akçıl, 'tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş, davetli listemiz 40 kişiydi' sözleriyle kendini savundu.

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Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, Aralık 2018’de Amsterdam’da evlenmiş ve 9 ay sonra boşanmıştı. Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti. Çift pazartesi gibi İstanbul Swiss Otel’de kıyılan nikâhta yeniden dünyaevine girdi.

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Çiftin nikah şahitliğini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mustafa Tatlıcı Alpaslan Arslanca ve Tuğçe Koçak üstlendi. Pandemi nedeniyle organizasyona sadece 40 kişi davet edildi.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın kıydığı nikâha Hatice Şendil, Mustafa Ceceli ve Berkay gibi sanatçı dostlarının yanı sıra ikilinin aileleri de hazır bulundu. Çiftin, gelinlik ve damatlığı Hakan Akkaya imzası taşıdı.

4HAYAT BAŞLAMIŞ HABERİMİZ YOK
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HAYAT BAŞLAMIŞ HABERİMİZ YOK

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bu nikahına tepki gösterenler de oldu. Ünlü çifti eleştirenlerden biri de şarkıcı Işın Karaca oldu. Karaca, Instagram'da düğün videosunun altına “Allah bir yastıkta kocatsın ama bu kadar insan, düğünler, partiler, kongrelerde binlerce insan! Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok. Vallahi bilip de söylemiyorsanız küserim" mesajını yazdı.

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Bir süre sessiz kalan Sinan Akçıl, "Arkadaşlar tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş, davetli listemiz 40 kişiydi. Herkesin HES kodu alındı ve herkesi otelde ağırladık. Buradan ekmek çıkmaz. Kötü niyetli 3-5 kişi size sesleniyorum: Arkanıza yaslanıp şahit olduğunuz romantizmin tadını çıkartın. Ama bu demek değildir ki pandemi kuralları geçince 1500 kişilik kutlama yapmayacağız! Sabırsızlanıyorum o gün için" cevabını verdi.

6NİKAHTAN NOTLAR
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NİKAHTAN NOTLAR

Sinan Akçıl müstakbel eşini piyano çalarak karşıladı. Kıratlı'nın önünde diz çöken ünlü şarkıcı daha sonra gelinin elini öptü ve konukları selamladı.

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Burcu Kıratlı'nın ilk nikahında giydiği gelinlik çok konuşulmuştu.

Sinan Akçıl, nikâh memurunun “Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna “İkinci kez ve son kez evet” diye yanıt verdi. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, ‘bebek sözü’ verdi.

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Burcu Kıratlı ilk iş olarak soyadını değişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarını 'Burcu Kıratlı Akçıl' olarak güncelledi.

İkilinin balayına gitmeye henüz karar vermediği öğrenildi.

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İKİNCİ VE SON KEZ 'EVET'

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