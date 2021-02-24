Sinan Akçıl'dan eleştirilere cevap: Kötü niyetli 3-5 kişi size sesleniyorum, buradan ekmek çıkmaz!

HAYAT BAŞLAMIŞ HABERİMİZ YOK Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın bu nikahına tepki gösterenler de oldu. Ünlü çifti eleştirenlerden biri de şarkıcı Işın Karaca oldu. Karaca, Instagram'da düğün videosunun altına “Allah bir yastıkta kocatsın ama bu kadar insan, düğünler, partiler, kongrelerde binlerce insan! Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok. Vallahi bilip de söylemiyorsanız küserim" mesajını yazdı.