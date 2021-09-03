Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Bodrum'da

Berrak sadece arkadaşım İbrahim Kutluay, son günlerde oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Kutluay, “Berrak hanımla bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık. Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil, Berrak sadece arkadaşım” dedi. Eski eşi Demet Şener’in “İbrahim’e artık kırgın değilim” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise eski basketbolcu, “Bizim çocuklarımız var, tabii ki görüşeceğiz” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)