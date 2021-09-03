Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Bodrum'da

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yazın son tatili
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yazın son günlerini Bodrum’da geçiriyor.Ünlü çift önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Birlikte denize girip yüzen Kıratlı ve Akçıl’ın sudaki romantik dakikaları objektiflere böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)
2
Evlilik yakın
Oyuncu çift Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal, ilişkilerinin ikinci yıldönümünü Göcek’te mavi tura çıkarak kutladı. Göcek Yat Kiralık’tan kiraladıkları lüks yatla koyları dolaşan ikilinin evlilik yolunda olduğu öğrenildi.
3
Berrak sadece arkadaşım
İbrahim Kutluay, son günlerde oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Kutluay, “Berrak hanımla bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık. Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil, Berrak sadece arkadaşım” dedi. Eski eşi Demet Şener’in “İbrahim’e artık kırgın değilim” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise eski basketbolcu, “Bizim çocuklarımız var, tabii ki görüşeceğiz” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
4
Zeki Müren aradı şaka sandım
Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlediği “Zeki Müren’in Ölümünün 25. Yıldönümü Anma Gecesi”nde sahneye çıkan Sibel Can, Zeki Müren’le anısını paylaştı: “Rüyalarda Buluşuruz adlı bir kaset yapmıştım. Bir gün telefon çaldı. Açtım, Zeki Müren. Şaka sandım. Babamı çağırdım, ondan sonra emin oldum. Bana ‘Şarkıyı muhteşem yorumlamışsınız’ diye iltifat etti.”
5
Konser öncesi kampa girdi
Gülben Ergen, 17 Eylül Cuma akşamı Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kamsamında vereceği konser öncesi kampa girdi. 10 günlük vegan beslenme diyetini yapmaya başlayan Ergen hayvansal hiçbir ürünü tüketmiyor. Ergen’in diyetinde badem, hurma, şekersiz limonata, tüm yeşillikler, sebze çorbaları, kinoa bulunuyor
6
Romantik pozlar
Bir süredir Alican Yücesoy’la aşk yaşayan Esra Ruşan, sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Sevgilisiyle çektiği bu romantik kareleri oyuncu, “Ben gidemedim Bodrum’a, ama bakın kim geldi” notuyla yayınladı.
7
‘Arkadaşının’ sahnesinde
İrem Derici, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi’nin sahnesine konuk oldu. Şarkıcı, kuliste Belevi’nin ablası Müyesser Belevi ile de tanıştı. İkili, sosyal medyada birbirini takibe aldı.İrem Derici, Cem Belevi’yle Bodrum’da baş başa tatil yaptıkları ve aşk yaşadıkları iddiaları için “8 yıllık arkadaşımla tatile gitmemtuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız” demişti.
8
Geri sayım başladı
Kanal D’nin mizah programı “Çok Güzel Hareketler 2” yeni sezona hazır.Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı program, yayın dönemine 13 Eylül’de başlayacak. “Çok Güzel Hareketler 2”, yenilenen 20 kişilik oyuncu kadrosuyla izleyicilerine yine eğlence dolu bir sezon yaşatacak.
9
‘Bebek’li tatil
Esra Sönmezer, yazın bitimine sayılı günler kala Bodrum tatiline çıktı. Sönmezer, önceki gün Bebek adını verdiği kedisiyle birlikte Yalıkavak’ta denize girerken görüntülendi. Kedisine can simidi takan ve onu deniz yatağı üzerinde yüzdüren Sönmezer, tatilcileri güldürdü. (Behlül AYDIN)
10
Tekirdağ sarısı
Zeynep Bastık, Tekirdağ’da sevenleriyle buluştu.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 31 Ağustos akşamı konser veren şarkıcı, Tekirdağspor’un rengi olan sarı bir tulumla sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren popçu, konser sırasında bir ara sahneden indi, “Uslanmıyor Bu” şarkısını sevenlerinin arasında söyledi.
11
24 saatte yaptım
Redd grubunun solisti Doğan Duru, solo kariyerine “T’araf” single’ıyla devam ediyor. Duru’nun söz ve müziğine de imza attığı şarkı, Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle çıktı. Duru, şarkı için şöyle dedi: “Şarkıyı 24 saat içinde, sözü, müziği ve düzenlemesiyle bitirdim. Ufak değişiklikler hariç ilk versiyonunu dinleyeceksiniz. Yaptığım andaki hissiyle yani.”