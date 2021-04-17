Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıcı Sinan Akçıl'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler
Sinan Akçıl'ın hayatı albümleri ve katıldığı televizyon programları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Özel hayatındaki gelişmeler ve şarkıları ile sık sık magazin gündeminde yer alan Sinan Akçıl, besteci ve müzisyen kimliğinin yanısıra şarkıcılığı ile de ön plana çıkıyor. İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, gibi ünlü isimler ile çalışan Akçıl, “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesini hazırladı. Peki, Sinan Akçıl kimdir ve kaç yaşında? İşte, İşte şarkıcı Sinan Akçıl'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sinan Akçıl'ın hayatı televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show konuları arasında yer alan ünlü isim, şarkıları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü ile müzik hayatına başlayan Akçıl, St. Benoit Lisesi öğrencisiyken 1995 yılında okul orkestrasında yer aldı. 1982 doğumlu olan şarkıcı piyanist İdil Akçıl'ın kardeşi ve Müzik insanı Saim Akçıl'ın oğlu oluyor.
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SİNAN AKÇIL KİMDİR?
Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982'de Leeuwarden Hollanda'da dünyaya geldi. üziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.
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Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.
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Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.