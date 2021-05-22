Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Bodrum'da... 'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli’dir'

Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır’ım Ünlü şarkıcı, eşinin sosyal medya üzerinden doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hakkında “Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani” açıklamasını yaptı.