Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Bodrum'da... 'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli’dir'
Sinan Akçıl, doğum gününü eşi Burcu Kıratlı ve arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı, sabah saatlerinde denize girmeme nedenini şöyle açıkladı: “Bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli’nin görüntüleridir.”
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Çift, önceki gün Türkbükü’ndeki Galen Beach’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, denize girmeyerek şezlongta dinlendi. Kıratlı da eşine öpücükler kondurdu.
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Aynı günün akşamında Sinan Akçıl’a doğum günü sürprizi yapıldı. 39 yaşına basan şarkıcı, “Eskiden ‘genç kızların sevgilisi’ diyorlardı. Şimdi orta yaşlıların sevgilisi olmasın” diye espri yaptı.
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Akçıl ayrıca yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’nin de sahilde görüntülenmesiyle ilgili konuştu: “Bugün, neden denize girmedim zannediyorsunuz? Mustafa da spor yapıyor ama pandemide bıraktık. Benim bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli’dir.”
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Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır’ım
Ünlü şarkıcı, eşinin sosyal medya üzerinden doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hakkında “Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani” açıklamasını yaptı.
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Akçıl ayrıca maço bir erkek olduğunu söyledi: “Maçoyum bayağı… Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibi düşünün.” (Umut ÜNVER)