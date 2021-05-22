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Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 07:52 | 

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı Bodrum'da... 'Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli’dir'

Sinan Akçıl, doğum gününü eşi Burcu Kıratlı ve arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü şarkıcı, sabah saatlerinde denize girmeme nedenini şöyle açıkladı: “Bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli’nin görüntüleridir.”

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Çift, önceki gün Türkbükü’ndeki Galen Beach’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, denize girmeyerek şezlongta dinlendi. Kıratlı da eşine öpücükler kondurdu.

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Aynı günün akşamında Sinan Akçıl’a doğum günü sürprizi yapıldı. 39 yaşına basan şarkıcı, “Eskiden ‘genç kızların sevgilisi’ diyorlardı. Şimdi orta yaşlıların sevgilisi olmasın” diye espri yaptı.

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Akçıl ayrıca yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’nin de sahilde görüntülenmesiyle ilgili konuştu: “Bugün, neden denize girmedim zannediyorsunuz? Mustafa da spor yapıyor ama pandemide bıraktık. Benim bugün soyunmama sebebim Mustafa Ceceli’dir.”

4Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır’ım

Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır’ım

Ünlü şarkıcı, eşinin sosyal medya üzerinden doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşım hakkında “Çok romantik bir insan kendisi. Drama dizilerinin aranan oyuncusu, o yüzden bu romantikliği ona yakıştırıyorum. Hem romantik hem komik hem de dramatik bir kadın. Ben de çözemedim yani” açıklamasını yaptı.

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Akçıl ayrıca maço bir erkek olduğunu söyledi: “Maçoyum bayağı… Ricky Martin görünümlü Kadir İnanır gibi düşünün.” (Umut ÜNVER)

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