Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti

Yuvasına döndü Burcu ve Emre Ziyal çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını bu köşeden sizlere duyurmuştum. Şimdi de bu mutlu haberi yine benden duyun istedim.2014 yılında nikâh masasına oturan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin iki çocukları olmuştu. Ancak bir süre önce yaşadıkları sorunlar yüzünden Burcu Ziyal, evi terk etmişti.



Burcu Hanım özel hayatında sorunlar yaşarken kariyerinde de sıkıntılı günler geçirmişti. Burcu Ziyal, kardeşi Melis Anık’la birlikte geçtiğimiz aylarda açtığı güzellik merkezinin kapı komşusuyla tartışmıştı.



Ardından olay büyümüş ve Ziyal, Pınar Temam’la mahkemelik olmuştu.Hem özel hem de iş hayatında büyük sorunlar yaşayan Ziyal, duyduğuma göre evliliğini düzene sokmuş.Ortak dostların araya girmesiyle evliliklerine bir şans vermeyi seçen Ziyal çift şimdilerde işleri yoluna koymuş. Ben de bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak istedim.