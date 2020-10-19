Sinan Akçıl hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terk etti

Aldığım duyumlara göre bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisiymiş!
Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük âşık olan Sinan Bey, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.
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2019 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile nikâh masasına oturan Sinan Akçıl, 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurmuş ve boşanmıştı.
Ailelerinin araya girmesiyle barışan çift, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşıyor ve yeniden evlenme planları yapıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
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Yakın çevresine “Burcu’nun kıskançlıklarından çok bunaldım” diye dert yanan ünlü müzisyen bu süreçte gönlünü Azeri güzele kaptırdı.
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Mehmet Akif Ersoy’a hayat verecek
Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatacak filmde milli şairi, usta sanatçı Yavuz Bingöl canlandıracak. Bingöl, “Akif” isimli film için bol bol tarih çalışıyor.
İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatı beyazperdeye aktarılıyor. İstiklal Marşı’nın yanı sıra “Çanakkale Destanı” ve “Safahat” gibi unutulmaz eserlere de hayat veren Ersoy’un hayatını anlatacak “Akif” isimli filmde, milli şairi ise Yavuz Bingöl canlandıracak. Tarçın Film’in yapımcılığını üstlendiği, Sadullah Şentürk’ün yönetmenliğini yapacağı filmin çekimlerinin yakında başlanacak.
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Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon’un danışmanlık yaptığı film için çalışmalara başlayan Yavuz Bingöl, şu sıralar hem Ersoy’un hayatına hem de dönemin tarihine dair kitaplar okuyarak kendini role hazırlıyor. Filmin, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla 12 Mart 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.
Mehmet Akif Ersoy’un Beylerbeyi’nde ikamet ettiği evini, 2011 yılında Sezen Aksu satın almıştı. Aksu’nun çekimler için evi, yapım ekibine verip vermeyeceği şimdi merak konusu oldu.
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Yuvasına döndü
Burcu ve Emre Ziyal çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını bu köşeden sizlere duyurmuştum. Şimdi de bu mutlu haberi yine benden duyun istedim.2014 yılında nikâh masasına oturan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin iki çocukları olmuştu. Ancak bir süre önce yaşadıkları sorunlar yüzünden Burcu Ziyal, evi terk etmişti.
Burcu Hanım özel hayatında sorunlar yaşarken kariyerinde de sıkıntılı günler geçirmişti. Burcu Ziyal, kardeşi Melis Anık’la birlikte geçtiğimiz aylarda açtığı güzellik merkezinin kapı komşusuyla tartışmıştı.
Ardından olay büyümüş ve Ziyal, Pınar Temam’la mahkemelik olmuştu.Hem özel hem de iş hayatında büyük sorunlar yaşayan Ziyal, duyduğuma göre evliliğini düzene sokmuş.Ortak dostların araya girmesiyle evliliklerine bir şans vermeyi seçen Ziyal çift şimdilerde işleri yoluna koymuş. Ben de bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak istedim.
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Yeni evinin kapılarını AÇEV için açtı
Ev dekorasyon alanında dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü Ev dekorasyon alanında dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü Grace Brands’in kurucuları Duygu ve Sanem İçil, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) yararına söyleşiler yapmaya başladı. Projeye, ilk destek veren isim Yasemin Özilhan oldu. Yenilenen evini Grace Brands’ten seçtiği ürünlerle dekore eden Özilhan, oturma odasında da ilk olarak Duygu ve Sanem İçil’i konuk etti. Yasemin Özilhan, röportajın sonunda AÇEV adına yapılan bağış konusunda mutluluğunu, “Bence gerçek mutluluk, insanın başkalarının hayatını da en iyi şekilde yaşamasına katkıda bulunmaktır. AÇEV aslında hepimize katkıda bulunma şansı veriyor” sözleriyle dile getirdi.