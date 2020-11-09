Sinan Akçıl eski eşi Burcu Kıratlı'yla oturduğu evden taşındı!

Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Ekim ortasında yaptığım bir haber ortalığı birbirine kattı! Sinan Akçıl’ın, Azerbaycanlı sevgilisi uğruna birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı’yı terk ettiğini yazmıştım. Neredeyse her magazin haberinde artık alıştığımız üzere yazdıklarım önce yalanlandı, sonra da “Evet, aslında ayrılmıştık ama bu haber yüzünden yeniden bir araya geldik” diye tuhaf bir açıklama yapıldı.
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Öğrendiğime göre, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yı “aldatılan kadın” pozisyonuna düşürmemek için geri adım atmış ve onunla barışmış. Ben yine ortalığı karıştırmak pahasına bir kez daha yazıyorum; bu, göstermelik bir barıştı. Zira Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden ayrıldı. Ancak bu kez dostane bir şekilde...Aralarındaki aşkın bittiğine karar veren ikili, arkadaş kalabilmek ve birbirlerini daha fazla yıpratmamak adına yollarını ayırmayı tercih etti. Ünlü müzisyen, kendine yeni bir hayat kurmak için ilk adımı attı ve 4. Levent’teki Sapphire’den 150 metrekarelik bir stüdyo daire tuttu.
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Aylık 10 bin lira kira ödeyeceği dairesini döşeyen Akçıl, yarın Kıratlı’yla birlikte yaşadığı Vadi İstanbul’daki evinden çıkarak kendi dairesine geçecek.
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Yeniden barıştılar
Bugün bir ayrılık haberi verdim, bir tane de barışma haberi vereyim...2 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, ağustos ayında ilişkilerine nokta koymuştu. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarını silen ikili, ayrılığa fazla dayanamamış.
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Duyduğuma göre Buğrahan Tuncer, eski sevgilisinin gönlünü bir şekilde almayı başarmış.Çift, karantina döneminde de ayrılmış, mayıs ayında yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Hayranlarının birbirlerine çok yakıştırdığı ikili, umarım bu kez sorunlarının üstesinden kalıcı bir şekilde gelmeyi başarmıştır.
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Hatay’ı tekrar ağaçlandıralım
Hatay’da çıkan orman yangınları hepimizin yüreğini dağladı. Hataylı ünlü işadamı, Şampiyon Filtre hissedarı ve Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, çok anlamlı bir adım attı ve Orman Bakanlığı ile OGEM-Vakfı’nın onayıyla bir kampanya başlattı. Benim de fidan bağışı yaparak destek verdiğim kampanya ile oluşturulan hatıra ormanıyla Hatay’da yanan alanların yeniden ağaçlandırılması sağlanacak.
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Kampanyaya Hande Yener, Gülben Ergen, Alişan, Ferhat Göçer, Selen Görgüzel-Hamdi Alkan, Aslı Turanlı, Reyhan İpekel, Gülay Kamaz, Nermin Gül, Yudum ve Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü isim de katılarak 10 bin fidan dikilmesine öncülük etti.