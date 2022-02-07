Sinan Akçıl: Ben de aşk acısı çekiyorum

Demet Akalın önceki akşam Uludağ’da düzenlenen Karfest’te sahneye çıktı. Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği konserler serisinde şarkıcı, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi. Akalın’ı dinlemeye gelenler arasında Sinan Akçıl da vardı. Akalın’ın daveti üzerine sahneye çıkan Sinan Akçıl, şarkıcıyla birkaç şarkıda düet yaptı. “Yalan” şarkısını söylemeye başlamadan önce seyircilere “Aramızda aşk acısı çekenler var mı?” diye soran Akalın’a, Burcu Kıratlı ile boşanma sürecinde olan Akçıl’ın “Ben de” diye yanıt vermesi dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul Günay Restaurant’ta sahneye çıktı. 2.5 saat sahnede kalan Tatlıses, hazırladığı repertuarı seslendirdi. Bir hayranının “Sabuha” şarkısını istemesi üzerine Tatlıses, “Ben size kurban olurum. Sizler sayesinde hayata döndüm. Siz istersiniz de ben okumaz mıyım?” dedi. Ardından sanatçı, “Sabuha” şarkısını söyledi.
SERTAB Erener, önceki akşam Volkswagen Arena’da konser verdi. Kerki Solfej’in kış konserleri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, sevilen eserlerini seslendirdi. 30 şarkıdan oluşan bir albüme başladığını belirten Erener, “Albümün adını ‘Her Dem Yeşil’ koydum çünkü albüm sizlerin sevdiğini düşündüğüm 30 hit şarkıyı bir araya getiriyor. Hepsini 2021-2022-2023 versiyonlarıyla yeni jenerasyonlara o şarkıları tanıtma amacıyla yaptım” dedi. Erener ardından, yeni albümünde de yer verdiği ilk Türkçe şarkısı olan “Sakin Ol”u söyledi.
Öykü Gürman önceki akşam Etiler My Cabaret’te 2.5 saat sahnede kaldı. Gürman, yakında YouTube sayfasında yayınlayacağı “Ayaz Geceler” isimli yeni cover şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, Hasan Altın imzalı üstü taşlarla kaplı bir elbise giydi. Gürman, sempatik tavırlarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
11 Mart’ta Pasaj Müzik etiketiyle yayımlanacak “Yeni Türkü Zamansız” tribute albümünden şarkılar yayımlanmaya devam ediyor. Sözleri Murathan Mungan’a, bestesi Yeni Türkü kurucularından Selim Atakan’a ait olan “Çember”, Cem Adrian’ın yorumuyla yeniden hayat buldu. Sadece piyano ve kendi vokallerini kullanarak, şarkının temelini koruduğunu belirten Adrian, “Yeni Türkü Zamansız” projesi ve “Çember” ile ilgili duygularını aktararak, “Yine müzik hayatımda tarihe yazılacak bir an gerçekleşti” dedi.
Tamer Karadağlı’nın rol aldığı Boyut Çelik Kapı’nın reklam lansmanı Sefaköy Pullman Otel’de gerçekleşti. Karadağlı, Ankara’da geçirdiği kaza sonrası çarptığı araç sahibine ulaştığını söyledi: “Evet, araç sahibi bana ulaştı. Görüştük. Aracının hasarının giderilmesi için gereken yapıldı. Şu an hiçbir problem yok.” Sayit DURMAZ
2 yıl önce JOKERIA isimli single’ı çıkartan Su El Roman, geçtiğimiz aylarda “ÇOK SEV” isimli şarkısıni müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.24 yaşındaki genç sanatçı Su El Roman, bu kez “KORSAN” ı, NETD müzik etiketiyle, sevenlerinin beğenisine sunuyor. Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkının aranjesi S.One, mix&masteringi ise Kapos imzası taşıyor. Korsan’ın klip yönetmenliği ise Ayngraphy ve Su El Roman tararafından Almanya’da gerçekleştirildi…
Zeynep Bastık önceki gün bir arabanın üzerine oturduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından duygusal bir notla paylaştı. Ünlü şarkıcı, İzmir’deki çocukluk dönemlerine geri döndü: “Fotoğrafta görmüş olduğunuz arabayla 15 yaşında tanıştım. Canım Melike’nin babası Muharrem amcanın arabası. Kaçırıp şehri turladığımız, derdimizi çeken, ergenliğimizin her anına şahitlik etmiş emektar Taunus... Geçen gün İzmir’e gittiğimde bir baktım bahçede duruyor. Hadi dedim bir de şu halimle yan yana göreyim ikimizi.”
MODEL Sinem Yeğenoğlu, Antalya’da düzenlenen bir etkinlikte fotoğraflarını izinsiz şekilde kullandıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. Davaya göre Yeğenoğlu, 26 Ekim 2020’de Antalya’da bir otelde Ömer Faruk Şatıroğlu tarafından düzenlenen Video Photo Workshop’unda model olarak çalıştı. İddiaya göre 16 kişi Yeğenoğlu’nun fotoğraflarını izinsiz şekilde sosyal medyada paylaştı. Model, 176 bin TL’lik tazminat davası açarak fotoğrafların kaldırılmasını talep etti. Özge EĞRİKAR