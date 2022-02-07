Sinan Akçıl: Ben de aşk acısı çekiyorum

Demet’in konuğu

Demet Akalın önceki akşam Uludağ’da düzenlenen Karfest’te sahneye çıktı. Yeşil Nesil Atölyeleri’nin düzenlediği konserler serisinde şarkıcı, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi. Akalın’ı dinlemeye gelenler arasında Sinan Akçıl da vardı. Akalın’ın daveti üzerine sahneye çıkan Sinan Akçıl, şarkıcıyla birkaç şarkıda düet yaptı. “Yalan” şarkısını söylemeye başlamadan önce seyircilere “Aramızda aşk acısı çekenler var mı?” diye soran Akalın’a, Burcu Kıratlı ile boşanma sürecinde olan Akçıl’ın “Ben de” diye yanıt vermesi dikkat çekti.