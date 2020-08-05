Simpsonlar kimdir? Sosyal medya Simpson kehanetlerini konuşuyor

Simpson kehanetleri neler? Simpsons, yıllar önce Trump seçimi başta olmak üzere birçok gelişmeye bölümlerinde yer vermişti. 19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.



Simpsons’ın bir bölümünde Çin’den gelen bir paketten Amerika'ya Corona virüs bulaşıyor iddiası uzun süre gündemdeydi. Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.



Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.