Simpsonlar kimdir? Sosyal medya Simpson kehanetlerini konuşuyor
Beyrut’taki patlama ardından Simpson kehanetleri bir kez daha gündeme geldi. Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı, Simpsonlar’ın bir bölümünde meydana gelen patlamanın görüntülerini paylaşarak bir kehanetin daha gerçek olduğunu iddia ediyor. Peki, Simpsonlar kimdir? Simpson kehanetleri neler?
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Sosyal medya yayın hayatına 1989 yılında başlayan Simpson dizisinin kehanetlerini konuşuyor. Donald Trump'ın ABD başkanı olmasını, corona virüsü, Facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Game Of Thrones'ta Dragon'un ateşli saldırısı da olmak üzere birçok önemli olayı daha yaşanmadan bölümlerinde yer veren Simsons’ların Beyrut'ta yaşanan patlamayı da tahmin ettiği iddia edildi.
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Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan satın aldığı patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor. Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildiğine dair paylaşımlarda bulunuyor.
Dünya genelinde binlerce sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri paylaşarak Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi paylaşımları yapıyor.
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Simpson kehanetleri neler?
Simpsons, yıllar önce Trump seçimi başta olmak üzere birçok gelişmeye bölümlerinde yer vermişti. 19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümde, Trump'tan 'ABD eski Başkanı' olarak bahsedilmişti. Trump bu bölümün yayınlanmasından yıllar sonra 2016'da ABD Başkanı seçildi ve göreve başladı.
Simpsons’ın bir bölümünde Çin’den gelen bir paketten Amerika'ya Corona virüs bulaşıyor iddiası uzun süre gündemdeydi. Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.
Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.
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Simpsonlar Hakkında Bilgi
Simpsonlar Matt Groening tarafından Fox Broadcasting Company için yaratılan animasyon televizyon durum komedisidir. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvetmektedir. Simpsonlar, ilk yayımlandığı günden itibaren 25 Primetime Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Time dergisinin 31 Aralık 1999 tarihli sayısında dizi, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi olarak adlandırıldı.