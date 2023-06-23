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Simpsonlar denizaltı hangi bölüm, kaçıncı sezon? Simpsonlar Titan denizaltı hikayesi nedir, gerçek mi? İşte dikkat çeken detay!

Güncelleme Tarihi:

#Simpsonlar Denizaltı#Simpsonlar Titan#Kaybolan Denizaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 12:35

Kayıp denizaltı Titan uzun süren çalışmaların ardından bulundu. Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıdığı sıradan Atlas Okyanusu'nda kayboldu ve günlerdir haber alınamıyordu. Titanik enkazını görmek için dalan ve 5 kişiyi taşıyan denizaltı günler süren araştırmaların ardından bulundu. Titan’ın işletmecisi OceanGate şirketi, kapsüldeki herkesin yaşamlarını yitirdiğini bildirdi. Kaybolan denizaltında ABD'nin fenomen dizisi Simpsonlar denizaltı sahneleri akıllara geldi. The Simpsons dizisi yaşanan olayları önceden tahmin eden sahneleri ile sosyal medyada gündem olmuştu. Simpsonlar denizaltı hangi bölüm, kaçıncı sezon? Simpsonlar Titan denizaltı hikayesi nedir, gerçek mi? İşte Simpsonlar denizaltı detayı!

1/6Simpsonlar denizaltı hangi bölüm, kaçıncı sezon Simpsonlar Titan denizaltı hikayesi nedir, gerçek mi İşte dikkat çeken detay

Simpsonlar denizaltı tahmini ile dikkat çekmeye devam ediyor. The Simpsons 1989 çizgi filmi, daha önce Korona Virüsü, Kobe Bryant'ın ölümü, Amazon Orman Yangını, İkiz Kulelerin düşüşü ve şimdi, Simpsonlar Titanik Denizaltı durumunu tahmin etmesiyle yeniden gündeme geldi. Peki, Simpsonlar denizaltı hangi bölüm, kaçıncı sezon? İşte, Simpsonlar Titan denizaltı hikayesi...

2/6SİMPSONLAR DENİZALTI KAÇINCI SEZON, HANGİ BÖLÜM

SİMPSONLAR DENİZALTI KAÇINCI SEZON, HANGİ BÖLÜM?

Simpsonlar denizaltı sahnesi 2006 yılında 17'inci sezonda yayınlanan 10'uncu bölümde yer alıyor. Dizinin bu sahnesinde Simpsons Titan felaketiyle benzerlikler dikkat çekiyor.

3/6SİMPSONLAR DENİZALTI HİKAYESİ

SİMPSONLAR DENİZALTI HİKAYESİ

Simpsonlar denizaltı bölümüde; ailenin başındaki Homer Simpson biyolojik babası olduğunu düşündüğü Mason Fairbanks'la tehlikeli bir keşfe çıkar. Mason Fairbanks, Homer Simpson'u gemisine çıkarıp Piso Mojado adlı bir kayıp zümrüt hazinesinden söz eder. Zümrüt, denizin altındaki bir batık geminin içindedir.

Baba oğul zümrütü bulmak için denizaltılarla okyanusun derinliklerine inmeye karar verir. Ancak Homer Simpson ve Mason Fairbanks'ın ayrı ayrı yolculuk etmesi bir kaosa yol açar.

4/6Simpsonlar denizaltı hangi bölüm, kaçıncı sezon Simpsonlar Titan denizaltı hikayesi nedir, gerçek mi İşte dikkat çeken detay

Bir mercanın içinde kapana kısılan Homer Simpson'ın bulunduğu araçtaki oksijen giderek azalmaya başlar ve bilincini kaybeder. Simpsonların babası üç gün sonra gözlerini açtığında kendini bir hastanede bulur. Ancak dizide Homer Simpson sağ kurtulmayı başarmıştı.

5/6TİTAN DENİZALTINDAKİ ŞAŞIRTAN DETAY

TİTAN DENİZALTINDAKİ ŞAŞIRTAN DETAY!

Titanik'in enkazını görmek için okyanusa dalan ve Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısındaki beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tıpkı Simpsonlar denizaltı bölümünde olduğu gibi kaybolan denizaltında da bir baba ve oğul keşif için seyahate çıkmıştı. Bileti 250 bin Dolar olan ölüm yolculuğunun en genç kurbanı, 19 yaşındaki Süleyman'ın geziye katılmasının sebebinin altında ise yürek burkan bir detay çıktı. Pakistan'ın en zengin iş insanlarından biri olan Şahzade Davud tam bir Titanik tutkunuydu. Ancak oğlu Süleyman korkutucu seyahat için hiç hazır değildi.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-kayip-denizalti-bulundu-mu-titanik-enkazina-giden-denizalti-nerede-iste-son-durum-42288158

6/6TEK İSTEĞİ BABASINI MUTLU ETMEKTİ

TEK İSTEĞİ BABASINI MUTLU ETMEKTİ!

Süleyman'ın halası Azmeh Dawood, NBC News'a yaptığı açıklamada, yeğeninin okyanus altına inmekten çok korktuğunu belirterek, "Bu yolculuğa hazır olmadığını söyledi. Ancak okyanusun dibine yapılacak yolculuk babalar gününe denk geliyordu ve Süleyman babasını mutlu etmek istiyordu" dedi.

İngiliz Dailymail gazetesine konuşan bir kaynak, Şahzade Davud'u oğlu ile birlikte okyanusun dibine gitmeye iten şeyin keşif tutkusu olduğunu söylerken, Davud'un New York Post gazetesine konuşan arkadaşı Ahsen Uddin Syed,"Bilim ve seyahat onun DNA'sının bir parçası" dedi.

Ne yazık ki baba oğul dizideki karakterler kadar şanslı değildi ve yaşamlarını patlama sonucu kaybetti.

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#Simpsonlar Denizaltı#Simpsonlar Titan#Kaybolan Denizaltı