Simpsonlar denizaltı hangi bölüm, kaçıncı sezon? Simpsonlar Titan denizaltı hikayesi nedir, gerçek mi? İşte dikkat çeken detay!

TEK İSTEĞİ BABASINI MUTLU ETMEKTİ!

Süleyman'ın halası Azmeh Dawood, NBC News'a yaptığı açıklamada, yeğeninin okyanus altına inmekten çok korktuğunu belirterek, "Bu yolculuğa hazır olmadığını söyledi. Ancak okyanusun dibine yapılacak yolculuk babalar gününe denk geliyordu ve Süleyman babasını mutlu etmek istiyordu" dedi.

İngiliz Dailymail gazetesine konuşan bir kaynak, Şahzade Davud'u oğlu ile birlikte okyanusun dibine gitmeye iten şeyin keşif tutkusu olduğunu söylerken, Davud'un New York Post gazetesine konuşan arkadaşı Ahsen Uddin Syed,"Bilim ve seyahat onun DNA'sının bir parçası" dedi.

Ne yazık ki baba oğul dizideki karakterler kadar şanslı değildi ve yaşamlarını patlama sonucu kaybetti.