Simge Sağın, Selin Ciğerci'den telefonda 150 bin TL borç istedi
Simge Sağın katıldığı bir YouTube programında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’ye telefon şakası yaptı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşından 150 bin TL borç istedi. Ciğerci’nin Sağın’a yanıtı ise “Hemen halledelim” oldu.
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Simge Sağın, “Bize Kaldı” adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı programda sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’ye telefon şakası yaptı.
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Selin Ciğerci’yi arayan Sağın pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyerek ondan 150 bin TL borç para istedi. Ciğerci dostunun bu ricasını “Hemen halledelim. Ne zaman istersen o zaman ödersin, işlerin düzelsin” diyerek kırmadı.
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Anlaşmalı boşanacaklar iddiası
Geçen hafta eşi Gökhan Çıra’nın ilişki yaşadığı Melisa Emirbayer’i darp ettiği söylenen Selin Ciğerci’nin evliliğini bitireceği iddia edildi. Geçen sene evlenen Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın anlaşmalı boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.
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‘Sabret Gökhan ile ayrılacağım’
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinden bir başka ‘ihanet’ haberi de geldi. Bu kez Selin Ciğerci’nin eşini Tolga Polat adlı gençle aldattığı iddia edildi.
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Selin Ciğerci’nin yasak aşk yaşadığı söylenen Tolga Polat, “Söylemezsem Olmaz” adlı programın canlı yayınına konuk oldu. “Gökhan Çıra beni ölümle tehdit etti ve 2 kere Kadıköy’de yolumu kesti” diyen Polat, Selin Ciğerci’nin Gökhan Çıra ilişkisi için ise “Onlarınki çıkar ilişkisi. Selin bana ‘ayrılacağım mutlu değilim’ dedi” yorumunu yaptı.