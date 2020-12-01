Simge Sağın, Selin Ciğerci'den telefonda 150 bin TL borç istedi

Selin Ciğerci’nin yasak aşk yaşadığı söylenen Tolga Polat, “Söylemezsem Olmaz” adlı programın canlı yayınına konuk oldu. “Gökhan Çıra beni ölümle tehdit etti ve 2 kere Kadıköy’de yolumu kesti” diyen Polat, Selin Ciğerci’nin Gökhan Çıra ilişkisi için ise “Onlarınki çıkar ilişkisi. Selin bana ‘ayrılacağım mutlu değilim’ dedi” yorumunu yaptı.