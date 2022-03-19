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Simge Sağın Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında! Simge Sağın kimdir?

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Bu haftaki Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alan Simge Sağın hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte pop müziğinin başarılı isimlerinden Simge Sağın şarkıları...

1/3Simge Sağın Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Simge Sağın kimdir

Her hafta farklı bir konseptle izleyicilere müzik ziyafeti çeken Şarkılar Bizi Söyler konukları ile bu hafta da merakla bekleniyor. Başarılı şarkıları ile son dönemlerin popüler isimlerinden Simge Sağın da gecede şarkılarıyla yer alacak. Peki, Simge Sağın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Simge Sağın hakkında merak edilenler...

2/3SİMGE SAĞIN KİMDİR

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde doğdu. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

3/3Simge Sağın Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Simge Sağın kimdir

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.

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