Simge Sağın kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın hayatı hakkında bilinmeyenler

Ocak 2016’da çıkan “Yankı”, Türkiye’de iki numaraya kadar yükseldi. Yine Telifmetre verilerine göre Ocak-Eylül 2016 arasında Türkiye'de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı oldu. Aynı yıl “Her Şey Aşktan” filminde konuk oyuncu olarak katıldı.



Sezen Aksu’dan etkilendiğini belirten Simge, 2015 yılından itibaren Türkiye’de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti.