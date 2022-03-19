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Simge Sağın kimdir, kaç yaşında? İşte Simge Sağın hakkında bilgiler...

#Simge Sağın#Simge Sağın Kimdir#Simge Sağın Nereli

Peki, Simge Sağın kimdir, kaç yaşında? İşte Simge Sağın hakkında bilgiler...

1/3Simge Sağın kimdir, kaç yaşında İşte Simge Sağın hakkında bilgiler...

Türk şarkıcı Simge Sağın 8 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya geldi. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

2/3Simge Sağın kimdir, kaç yaşında İşte Simge Sağın hakkında bilgiler...

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

3/3Simge Sağın kimdir, kaç yaşında İşte Simge Sağın hakkında bilgiler...

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.

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#Simge Sağın#Simge Sağın Kimdir#Simge Sağın Nereli