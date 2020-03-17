Simge Sağın canlı yayında gözyaşları içinde anlattı: Çok ama çok pişmanım

İşte Simge Sağın’ın açıklamaları…. Bir çocuğum olsaydı koluma takıp, her yere götürürdüm. Allah isteyen herkese çocuk nasip etsin, benim hiç çocuğum olmadı ama inşallah olur. Hülya Avşar’ın da zamanında bu tarz dedikoduları çıkmıştı, o aklıma geldi benim. Acaba neden oluyor bu, hiçbir fikrim yok. Bu bana atılan iftira başka bir şey değil.