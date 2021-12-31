Simge Aköz kimdir, kaç yaşında? Simge Aköz'in O Ses Türkiye performansı merak konusu
Simge Aköz O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konuklarından biri oldu. Spordaki başarısıyla adından söz ettiren Simge Aköz'ün seçtiği şarkı ve performansı merak ediliyor. Peki, Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Simge Aköz'ün hayatıyla ilgili bilgiler...
Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu Simge Şebnem Aköz, 23 Nisan 1991 tarihinde dünyaya geldi. Libero pozisyonunda görev almaktadır. 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı.
Kulüp Başarıları
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 Milletler Ligi İkinciliği
2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü
Bireysel Başarıları
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero"
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 Milletler Ligi İkinciliği
2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü
Bireysel Başarıları
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero"
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”