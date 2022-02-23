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Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Simge Aköz'ün hayatı!

#Simge Aköz#Simge Aköz Kimdir#Simge Aköz Hayatı

“Sadakatsiz” dizisinin Aras’ı Berkay Ateş ile ilişkileri mutlu bir şekilde devam eden Milli voleybolcu Simge Aköz merak konusu oldu. Milli takımda önemli başarılara imza atan Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berkay Ateş'in sevgilisi Simge Aköz'ün hayatı hakkında bilgiler...

1/3Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli Milli voleybolcu Simge Aközün hayatı

Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli voleybolcu Simge Aköz hayranları tarafından merak ediliyor. Birlikte kameralara görüntü vermekten kaçınan çifti takipçileri birbirlerine çok yakıştırıyor. Peki, Mili voleybolcu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simge Aköz'ün hayatı...

2/3SİMGE AKÖZ KİMDİR

SİMGE AKÖZ KİMDİR?

Simge Şebnem Aköz, 23 Nisan 1991 yılında Samsun'da doğmuştur. İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.

3/3Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli Milli voleybolcu Simge Aközün hayatı

Simge Aköz ayrıca Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır. 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katılmıştır.

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