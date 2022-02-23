Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Simge Aköz'ün hayatı!

Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli voleybolcu Simge Aköz hayranları tarafından merak ediliyor. Birlikte kameralara görüntü vermekten kaçınan çifti takipçileri birbirlerine çok yakıştırıyor. Peki, Mili voleybolcu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simge Aköz'ün hayatı...