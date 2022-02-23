Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Simge Aköz'ün hayatı!

Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş ve Milli voleybolcu Simge Aköz hayranları tarafından merak ediliyor. Birlikte kameralara görüntü vermekten kaçınan çifti takipçileri birbirlerine çok yakıştırıyor. Peki, Mili voleybolcu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simge Aköz'ün hayatı...
Simge Şebnem Aköz, 23 Nisan 1991 yılında Samsun'da doğmuştur. İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.
Simge Aköz ayrıca Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır. 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katılmıştır.