Şimdi Tam Zamanı: Antioksidan Deposu Enginar

Sağlıklı beslenmek için sofranızda mutlaka enginara yer vermelisiniz. Nitekim antioksidan mucizesi, karaciğer dostu olarak bilinen enginarın sık bilinenin aksine tek etkisi karaciğerler üzerinde değildir. Pek çok faydası vardır. İşte bunlardan bazıları...
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1
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KALP SAĞLIĞI İÇİN ENGİNAR
Enginar, kolesterolün arterlerde birikmesini ve tansiyonun yükselmesini önler. Potasyum açısından zengin bir sebze olan enginar kalp krizi ve felce karşı koruyucudur.
İçerdiği polifenoller ile kanser oluşumuna neden olan serbest radikallere karşı koruyucudur. Araştırmalar enginarın içeriğindeki polifenollerin kanserin etkisini yavaşlattığını ve kanserli dokuyu küçülttüğünü ortaya koymuştur. Enginarın kanser üzerindeki etkisinde C vitamininin payı fazladır.
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DİYABETE ENGİNAR ETKİSİ
Enginar içerdiği lifler sayesinde glikozun kana karışmasını yavaşlatarak insülin dengesini sağlar.
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KANSIZLIĞIN DOĞAL ÇÖZÜMÜ ENGİNAR
Demir eksikliğine bağlı olarak hemoglobin üretilememesiyle yorgunluk, halsizlik ve soluk benizliliğe sebep olan kansızlığa karşı enginar bitkisel demir sağlayıcıdır.
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DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ ENGİNAR
Düşük kalori değeri ve idrar söktürücü etkisi ile kilo vermeyi kolaylaştırır.
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ENGİNARDAKİ VİTAMİN VE MİNARELLER
100 gramı yaklaşık 60 kalori olan enginar kolesterol değeri düşük; lif, vitamin ve mineral zengini bir sebzedir. Enginar, magnezyum, kalsiyum, potasyum, bakır, çinko, demir, C, A, E, D, K vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, B6 ve B 12 vitaminleri içerir.
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ENGİNARIN SEÇİLMESİ, TEMİZLENMESİ, SAKLANMASI
Yaprakları açık ve yaygın olan enginar bayat, sapında esmer lekeler olan enginarın orta bölümü çürüktür. İyi enginar ağır, yaprakları sık, ortası sert ve tüysüzdür. Temizlenmesi için yaprakları çıkarılmalı, tüyleri ayıklanarak limon suyuna batırılıp kararması önlenmelidir.
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Temizlenmiş şekilde alınmış enginarlar vitaminleri kaybetmemesi için çabuk tüketilmelidir. Taze enginarın taze kalması için sapları kesilmemelidir.