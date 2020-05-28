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Hürriyet
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Evdehayat
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 11:30,

Şimdi Tam Zamanı: Antioksidan Deposu Enginar

Sağlıklı beslenmek için sofranızda mutlaka enginara yer vermelisiniz. Nitekim antioksidan mucizesi, karaciğer dostu olarak bilinen enginarın sık bilinenin aksine tek etkisi karaciğerler üzerinde değildir. Pek çok faydası vardır. İşte bunlardan bazıları...

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1KALP SAĞLIĞI İÇİN ENGİNAR
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KALP SAĞLIĞI İÇİN ENGİNAR

Enginar, kolesterolün arterlerde birikmesini ve tansiyonun yükselmesini önler. Potasyum açısından zengin bir sebze olan enginar kalp krizi ve felce karşı koruyucudur.

2SİNDİRİM SİSTEMİNE ENGİNARIN ETKİSİ
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SİNDİRİM SİSTEMİNE ENGİNARIN ETKİSİ

Enginar, safra kesesinde tıkalı durumdaki kanalları açıp safra salgılarının artmasını sağlayarak besinlerin sindirimini kolaylaştırır. Ayrıca enginar, kabızlık, ishal, karın ağrısı, mide yanması, gaz sorunlarını azaltır.

3KANSERE KARŞI ENGİNARLA SAVAŞ
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KANSERE KARŞI ENGİNARLA SAVAŞ

İçerdiği polifenoller ile kanser oluşumuna neden olan serbest radikallere karşı koruyucudur. Araştırmalar enginarın içeriğindeki polifenollerin kanserin etkisini yavaşlattığını ve kanserli dokuyu küçülttüğünü ortaya koymuştur. Enginarın kanser üzerindeki etkisinde C vitamininin payı fazladır.

4DİYABETE ENGİNAR ETKİSİ
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DİYABETE ENGİNAR ETKİSİ

Enginar içerdiği lifler sayesinde glikozun kana karışmasını yavaşlatarak insülin dengesini sağlar.

5KANSIZLIĞIN DOĞAL ÇÖZÜMÜ ENGİNAR
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KANSIZLIĞIN DOĞAL ÇÖZÜMÜ ENGİNAR

Demir eksikliğine bağlı olarak hemoglobin üretilememesiyle yorgunluk, halsizlik ve soluk benizliliğe sebep olan kansızlığa karşı enginar bitkisel demir sağlayıcıdır.

6DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ ENGİNAR
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DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ ENGİNAR

Düşük kalori değeri ve idrar söktürücü etkisi ile kilo vermeyi kolaylaştırır.

7ENGİNARDAKİ VİTAMİN VE MİNARELLER
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ENGİNARDAKİ VİTAMİN VE MİNARELLER

100 gramı yaklaşık 60 kalori olan enginar kolesterol değeri düşük; lif, vitamin ve mineral zengini bir sebzedir. Enginar, magnezyum, kalsiyum, potasyum, bakır, çinko, demir, C, A, E, D, K vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, B6 ve B 12 vitaminleri içerir.

8ENGİNARIN SEÇİLMESİ, TEMİZLENMESİ, SAKLANMASI
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ENGİNARIN SEÇİLMESİ, TEMİZLENMESİ, SAKLANMASI

Yaprakları açık ve yaygın olan enginar bayat, sapında esmer lekeler olan enginarın orta bölümü çürüktür. İyi enginar ağır, yaprakları sık, ortası sert ve tüysüzdür. Temizlenmesi için yaprakları çıkarılmalı, tüyleri ayıklanarak limon suyuna batırılıp kararması önlenmelidir.

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Temizlenmiş şekilde alınmış enginarlar vitaminleri kaybetmemesi için çabuk tüketilmelidir. Taze enginarın taze kalması için sapları kesilmemelidir.

Fotoğraflar: İngimage

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