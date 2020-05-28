Şimdi Tam Zamanı: Antioksidan Deposu Enginar

ENGİNARDAKİ VİTAMİN VE MİNARELLER 100 gramı yaklaşık 60 kalori olan enginar kolesterol değeri düşük; lif, vitamin ve mineral zengini bir sebzedir. Enginar, magnezyum, kalsiyum, potasyum, bakır, çinko, demir, C, A, E, D, K vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, B6 ve B 12 vitaminleri içerir.