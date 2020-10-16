Şimdi nerede o çocuklar?

Takvimler 2010 yılını gösteriyordu. Esin kaynağını çok izlenen bir ABD dizisinden alan yepyeni bir yapım ekranlara gelmeye başladı.
Hürriyet Arşiv
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
GENÇ KADRO
İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde yaşayan gençlerin öyküsünü anlatan dizinin kadrosu da dönemin en gözde yıldızlarından oluşuyordu.
2
Abone Ol
BİR YIL YAYINDA KALDI
Dizinin ekran ömrü bir yıl sürdü. Ama rol alan genç kuşak yıldızların her biri kariyerlerinde iyi bir yere geldi. Şimdi o dizide oynayan o gençlerin nerelerde olduğuna ve neler yaptığına bir bakalım.
3
Abone Ol
SENARYO DEĞİŞTİ
Sözünü ettiğimiz o dizi Küçük Sırlar idi. Başlarda ABD yapımı Gossip Girl dizisinden esinlendiği söylense de yola öyle çıkılsa da senaryonun değiştirildiği açıklandı.
4
Abone Ol
ÖNEMLİ ROLLERİ ONLAR ÜSTLENDİ
O dizinin önemli rollerinde Sinem Kobal, Burak Özçivit, Merve Boluğur, Birkan Sokullu, İpek Karapınar ve Kadir Doğulu yer alıyordu. Bakalım şimdi bu oyuncular nerede ve neler yapıyor?
5
Abone Ol
Sinem Kobal
, Dadı dizisiyle adını duyurdu. Ardından da birçok dizide ve sinema filminde kamera karşısına geçti. Kobal son olarak Yüz Yüze adlı yapımda rol aldı. Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalioğlu ile evlendi, kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanıyor.
6
Abone Ol
Burak Özçivit
bu yapımdan önce de başka dizilerde rol almıştı aslında. 2003 Best Model of Turkey seçilerek kariyerine başlayan Özçivit dizide, Çetin karakterini oynadı. Özçivit, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Kara Sevda ve Kuruluş Osman dizilerinde rol aldı. Meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi ve bir çocuk babası oldu.
7
Abone Ol
Birkan Sokullu
2003 yılında, Best Model of Turkey'de üçüncü oldu. Ardından Küçük Kadınlar ile oyunculuğa başladı. Sonra Elif, Melekler Korusun gibi yapımlarda oynadı. 2012 ile 2015 arasında Aslı Enver ile evlendi. Şu sıralar Masumlar Apartmanı adlı dizide oynuyor.
8
Abone Ol
Dilara Öztunç
Oyunculuk kariyerine 2008'de Aşkı Memnu'da rol alarak başladı. Küçük Sırlar'ın ardından Fatih Harbiye'de oynadı. Öztunç 2015'ten bu yana kameraların uzağında.
9
Abone Ol
Gonca Vuslateri
Seyirci onu 1990'ların sonunda Ruhsar adlı dizide tanıdı ilk olarak. Ardından Eyvah Kızım Büyüdü, Aliye, Canım Ailem gibi yapımlarda oynadı. Küçük Sırlar'ın ardından en çok ses getiren rolü Yalan Dünya'da canlandırdığı Vasfiye karakteri oldu. Vuslateri son olarak Anne ve Tehlikeli Karım adlı dizilerde oynadı.
10
Abone Ol
İpek Karapınar
Dikkat çeken ilk rolünü Hatırla Sevgili dizisinde oynayan İpek Karapınar, ardından da Kurtla Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Köprü gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Kırgın Çiçekler ve Nöbet adlı dizilerde oynadı.
11
Abone Ol
Kadir Doğulu
Kariyerinin başladığı dizi oldu Küçük Sırlar. Ardından Pis Yedili, FatiH Harbiye, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Doğulu meslektaşı Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
12
Abone Ol
Merve Boluğur
Adını duyurduğu dizi Acemi Cadı oldu. Sonrasında da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Bir dönem Murat Dalkılıç ile evlenip boşandı. Boluğur, son olarak Muhteşem Yüzyıl ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarda rol aldı.