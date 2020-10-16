MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞimdi nerede o çocuklar?
GeriMagazin Şimdi nerede o çocuklar?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 17:14 | 

Şimdi nerede o çocuklar?

Takvimler 2010 yılını gösteriyordu. Esin kaynağını çok izlenen bir ABD dizisinden alan yepyeni bir yapım ekranlara gelmeye başladı.

Hürriyet Arşiv

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GENÇ KADRO
Abone Olgoogle-news

GENÇ KADRO

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde yaşayan gençlerin öyküsünü anlatan dizinin kadrosu da dönemin en gözde yıldızlarından oluşuyordu.

2BİR YIL YAYINDA KALDI
Abone Olgoogle-news

BİR YIL YAYINDA KALDI

Dizinin ekran ömrü bir yıl sürdü. Ama rol alan genç kuşak yıldızların her biri kariyerlerinde iyi bir yere geldi. Şimdi o dizide oynayan o gençlerin nerelerde olduğuna ve neler yaptığına bir bakalım.

3SENARYO DEĞİŞTİ
Abone Olgoogle-news

SENARYO DEĞİŞTİ

Sözünü ettiğimiz o dizi Küçük Sırlar idi. Başlarda ABD yapımı Gossip Girl dizisinden esinlendiği söylense de yola öyle çıkılsa da senaryonun değiştirildiği açıklandı.

4ÖNEMLİ ROLLERİ ONLAR ÜSTLENDİ
Abone Olgoogle-news

ÖNEMLİ ROLLERİ ONLAR ÜSTLENDİ

O dizinin önemli rollerinde Sinem Kobal, Burak Özçivit, Merve Boluğur, Birkan Sokullu, İpek Karapınar ve Kadir Doğulu yer alıyordu. Bakalım şimdi bu oyuncular nerede ve neler yapıyor?

5Sinem Kobal
Abone Olgoogle-news

Sinem Kobal

, Dadı dizisiyle adını duyurdu. Ardından da birçok dizide ve sinema filminde kamera karşısına geçti. Kobal son olarak Yüz Yüze adlı yapımda rol aldı. Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalioğlu ile evlendi, kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanıyor.

6Burak Özçivit
Abone Olgoogle-news

Burak Özçivit

bu yapımdan önce de başka dizilerde rol almıştı aslında. 2003 Best Model of Turkey seçilerek kariyerine başlayan Özçivit dizide, Çetin karakterini oynadı. Özçivit, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Kara Sevda ve Kuruluş Osman dizilerinde rol aldı. Meslektaşı Fahriye Evcen ile evlendi ve bir çocuk babası oldu.

7Birkan Sokullu
Abone Olgoogle-news

Birkan Sokullu

2003 yılında, Best Model of Turkey'de üçüncü oldu. Ardından Küçük Kadınlar ile oyunculuğa başladı. Sonra Elif, Melekler Korusun gibi yapımlarda oynadı. 2012 ile 2015 arasında Aslı Enver ile evlendi. Şu sıralar Masumlar Apartmanı adlı dizide oynuyor.

8Dilara Öztunç
Abone Olgoogle-news

Dilara Öztunç

Oyunculuk kariyerine 2008'de Aşkı Memnu'da rol alarak başladı. Küçük Sırlar'ın ardından Fatih Harbiye'de oynadı. Öztunç 2015'ten bu yana kameraların uzağında. 

9Gonca Vuslateri
Abone Olgoogle-news

Gonca Vuslateri

Seyirci onu 1990'ların sonunda Ruhsar adlı dizide tanıdı ilk olarak. Ardından Eyvah Kızım Büyüdü, Aliye, Canım Ailem gibi yapımlarda oynadı. Küçük Sırlar'ın ardından en çok ses getiren rolü Yalan Dünya'da canlandırdığı Vasfiye karakteri oldu. Vuslateri son olarak Anne ve Tehlikeli Karım adlı dizilerde oynadı.

10İpek Karapınar
Abone Olgoogle-news

İpek Karapınar

Dikkat çeken ilk rolünü Hatırla Sevgili dizisinde oynayan İpek Karapınar, ardından da Kurtla Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Köprü gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Kırgın Çiçekler ve Nöbet adlı dizilerde oynadı.

11Kadir Doğulu
Abone Olgoogle-news

Kadir Doğulu

Kariyerinin başladığı dizi oldu Küçük Sırlar. Ardından Pis Yedili, FatiH Harbiye, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Doğulu meslektaşı Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 

12Merve Boluğur
Abone Olgoogle-news

Merve Boluğur

Adını duyurduğu dizi Acemi Cadı oldu. Sonrasında da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Bir dönem Murat Dalkılıç ile evlenip boşandı. Boluğur, son olarak Muhteşem Yüzyıl ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarda rol aldı.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi