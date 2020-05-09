Şimdi daha genç görünüyorsun: Yıllar önceki pozuna yorum yağdı

Kolombiya'dan ABD'ye göç eden ve kariyerini başarılı bir şekilde Hollywood'da sürdüren Sofia Vergara, Instagram sayfasında yıllar öncesinden gelen bir pozunu paylaştı.Şu anda 47 yaşında olan Vergara, sosyal medya sayfasında, 1990'larda Miami'de çekilen siyah bikinili bir pozunu paylaştı. Oyuncunun, siyah bikinili bu pozuna beğeni ve yorum yağdı.Birçok takipçisi Vergara'nın şu anda çok daha iyi hatta daha genç göründüğünü ileri sürdü.Bazı takipçileri Sofia Vergara'nın eski fotoğrafında şimdikinden daha ileri yaşta görünmesini o dönemde uygulanan makyaj tekniklerine bağladı.1972 yılında Kolombiya'da dünyaya gelen Sofia Vergara, kariyerine model olarak başladı. Daha sonra kariyerini sürdürmek üzere ABD'ye gitti.Bu dönemde İspanyolca yayın yapan iki TV şovunda sunuculuk yaparak dikkat çekti. İngilizce konuştuğu ilk yapım 2003 tarihli Chasing Papi oldu.Vergara daha sonra rol aldığı dizi ve filmlerle Hollywood'da başarılı bir kariyer yaptı. Önemli rollerinden birini üstlendiği Modern Family ile 2012, 2013 ve 2016'da en çok kazanan dizi oyuncusu unvanını elde etti.Ülkesi Kolombiya'da yaşadığı yıllarda Joe Gonzales ile evlendi. 1991'de başlayan evlilik iki yıl sonra bitti. Vergara'nın bu evlilikten Manolo adında bir oğlu bulunuyor. Şu an 20'li yaşlarının ikinci yarısında olan Manolo annesinin en yakın dostu.Sofia Vergara, 2015 yılında meslektaşı Joe Manganiello ile evlendi. Çiftin evliliği mutlu bir şekilde sürüyor.