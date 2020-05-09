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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 10:37,

Şimdi daha genç görünüyorsun: Yıllar önceki pozuna yorum yağdı

Ünlü oyuncunun sosyal medyada paylaştığı gençlik pozuna takipçilerinden yorum yağdı. Pek çoğunun ortak görüşü ise geçip giden yılların ünlü oyuncuya yaradığı yönünde.

INSTAGRAM, BACKGRID UK, BACKGRID USA

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1INSTAGRAMDA GEÇMİŞ YILLARINI YANSITIYOR
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INSTAGRAM'DA GEÇMİŞ YILLARINI YANSITIYOR

Kolombiya'dan ABD'ye göç eden ve kariyerini başarılı bir şekilde Hollywood'da sürdüren Sofia Vergara, Instagram sayfasında yıllar öncesinden gelen bir pozunu paylaştı.

2SİYAH BİKİNİLİ POZ
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SİYAH BİKİNİLİ POZ

Şu anda 47 yaşında olan Vergara, sosyal medya sayfasında, 1990'larda Miami'de çekilen siyah bikinili bir pozunu paylaştı. Oyuncunun, siyah bikinili bu pozuna beğeni ve yorum yağdı.

3YILLAR GEÇTİKÇE GENÇLEŞMİŞ
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YILLAR GEÇTİKÇE GENÇLEŞMİŞ

Birçok takipçisi Vergara'nın şu anda çok daha iyi hatta daha genç göründüğünü ileri sürdü.

490LARIN MAKYAJ TEKNİKLERİ
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90'LARIN MAKYAJ TEKNİKLERİ

Bazı takipçileri Sofia Vergara'nın eski fotoğrafında şimdikinden daha ileri yaşta görünmesini o dönemde uygulanan makyaj tekniklerine bağladı.

5KARİYERİNE ÜLKESİNDE BAŞLADI
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KARİYERİNE ÜLKESİNDE BAŞLADI

1972 yılında Kolombiya'da dünyaya gelen Sofia Vergara, kariyerine model olarak başladı. Daha sonra kariyerini sürdürmek üzere ABD'ye gitti.

6SUNUCU OLARAK TANINDI
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SUNUCU OLARAK TANINDI

Bu dönemde İspanyolca yayın yapan iki TV şovunda sunuculuk yaparak dikkat çekti. İngilizce konuştuğu ilk yapım 2003 tarihli Chasing Papi oldu.

7HOLLYWOODDA DA TUTUNDU
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HOLLYWOOD'DA DA TUTUNDU

Vergara daha sonra rol aldığı dizi ve filmlerle Hollywood'da başarılı bir kariyer yaptı.

8EN ÇOK KAZANAN DİZİ OYUNCUSU
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EN ÇOK KAZANAN DİZİ OYUNCUSU

Önemli rollerinden birini üstlendiği Modern Family ile 2012, 2013 ve 2016'da en çok kazanan dizi oyuncusu unvanını elde etti.

9İLK EVLİLİĞİNİ GENÇ YAŞTA YAPTI
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İLK EVLİLİĞİNİ GENÇ YAŞTA YAPTI

Ülkesi Kolombiya'da yaşadığı yıllarda Joe Gonzales ile evlendi. 1991'de başlayan evlilik iki yıl sonra bitti. Vergara'nın bu evlilikten Manolo adında bir oğlu bulunuyor.

10MANOLO BOYUNU GEÇTİ
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MANOLO BOYUNU GEÇTİ

Şu an 20'li yaşlarının ikinci yarısında olan Manolo annesinin en yakın dostu.

11MUTLU EVLİLİK
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MUTLU EVLİLİK

Sofia Vergara, 2015 yılında meslektaşı Joe Manganiello ile evlendi. Çiftin evliliği mutlu bir şekilde sürüyor.

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