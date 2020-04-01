Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlardı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ile Meghan Markle, dünden itibaren artık bütün unvanlarından sıyrıldı. Onlar için yeni bir hayat başladı. Kendi paralarını kendileri kazanıp bebeklerini büyütecekler. Ama haklarındaki iddialar ve yorumlar da bitmek bilmiyor.
SPLASH NEWS, BACKGRID UK
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YETİŞKİN GİBİ DEĞİLLERDİ
Bunlardan biri de kraliyet ailesi üyelerinin biyografilerini kaleme alan Angela Levin'den geldi. Prens Harry'nin de biyografisini yazan Levin, çiftin 30'lu yaşlarının ikinci yarısına gelmelerine rağmen "şımarık yeni yetmeler gibi" davrandığını ileri sürdü.
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ONU TANIYAMIYORDUM
Prens Harry'yi artık tanıyamadığını belirten Angela Levin "Önceliklerini belirleme konusunda 30'ların sonunda diğeri de ortasında iki yetişkin gibi değil yeni yetmeler gibi belirliyorlardı" diye konuştu.
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İÇTEN İÇE ÇOK ÜZÜLÜYORDU
Angela Levin, Tatler dergisi için kaleme aldığı yazıda 35 yaşındaki Prens Harry'nin hırçın, duygusuz ve açıkça görülebileceği gibi stres altında olduğunu belirtti. Levin, Prens Harry'nin kimseye göstermese de ailesinden, ülkesinden ve askeri görevlerinden ayrılması nedeniyle içten içe gözyaşı döktüğünü ileri sürdü.
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HUZURSUZ VE SORUNLU
Meghan Markle ile nişanlandığı 2017 yılında uzun bir süre boyunca Prens Harry ile sık sık buluşan Angela Levin, onun karizmatik, sezgileri güçlü ve zeki olduğunu belirterek "Ama aynı zamanda huzursuz ve sorunluydu" dedi.
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İKİSİ DE BENCİLLEŞTİ
Angela Levin "Bu üzücü ama gerçek, Harry ve Meghan'ın tavırları gün geçtikçe "benmerkezcil" hale gelmişti" diye konuştu.
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ARTIK KRALİYET AİLESİ ÜYESİ DEĞİLLER
31 Mart itibariyle kıdemli kraliyet ailesi üyelikleri resmi olarak sona eren Prens Harry ve Meghan Markle önce Kanada'da yerleşti. Fakat Londra'daki son görevlerini bitirdikten sonra kısa süreli olarak Kanada'da kalıp ABD'de taşındıkları belirtildi.
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Angela Levin'in Harry - Bir Prensle Konuşmalar adlı kitabı 2018'de yayınlanmıştı. Levin'in Harry- Bir Prensin Biyoğrafisi adlı bir kitabı da bulunuyor. Yazar, Kate Middleton ve Prens William ile ilgili kitaplar da kaleme aldı.