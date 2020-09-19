SIM kartlarda yolun sonuna gelindi

Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle geçen yıl tanıtılan iPhone'lardan (XS ya da XS Max) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.