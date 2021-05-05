Gündem Burçak BOZKUŞ – Buğra BENLİOĞLU – Uğur Samet AVCI – Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA) Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 15:13 | 05 Mayıs 2021 - 15:13

Silivri'de acil olarak sökümüne başlandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde falezlere heyelan ihtimaline karşı gerilen ancak başta kerkenez olmak üzere pekçok kuş türünün ölümüne neden olan çelik ağın kuş yuvalarının üzerine denk gelen bölümleri sökülüyor. Görevliler, kalıcı çözüm üretebilmek için çalışmaların süreceğini bildirdi. Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan da “Şikayetlerimiz doğrultusunda girişimlerimizden dolayı kerkenezlerin yaşam alanlarını tespit ettik. Kuş gözlemcileriyle beraber kuş yuvalarının olduğu yerleri beş metreye bir buçuk metre civarında tellerin komple sökülmesini kararlaştırdık ve kesildi.'' dedi.