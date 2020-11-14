Silecekleri yok, kapı içleri sökülmüş! Aracını Lamborghini'ye benzetmeye çalıştı...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 27 yaşındaki otomobilini boyatıp, kapılarını yukarı doğru kaldıranBeytullah Çetinkaya aracıyla ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Kapı içlerinde döşemeleri olmayan, silecekleri bulunmayan otomobile Çetinkaya 25 bin lira harcadığını söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Beytullah Çetinkaya'nın (19), kapılarını yukarı doğru açılır şekilde yaptırdığı 1993 model otomobili, ilgi görüyor.
2
Abone Ol
İlçede pazarcılık yapan Beytullah Çetinkaya, geçen mart ayında 2001 yılında üretimine son verilen otomobili satın aldı. Çetinkaya, orijinal rengi mavi olan 1993 model otomobili yeniden boyattırdı.
3
Abone Ol
avalı süspansiyonlar taktırdı. Bununla da yetinmeyip, otomobiline yukarı açılan kapılar yaptırdı.
4
Abone Ol
10 bin liraya aldığı otomobiline 25 bin lira masraf yapan Çetinkaya’nın otomobili, görenleri kendisine hayran bırakıyor.
5
Abone Ol
Kendisinin ilk kez otomobil sahibi olduğunu söyleyen Çetinkaya, "10 bin liraya almıştım. 93 model, ilk arabam olduğu için pek bilmiyordum piyasasını."
6
Abone Ol
"Takas karşılığında aldık. Aracımı tekrar yapmaya başladım. 25- 30 bin lira para harcadım bu aracı yapmak için. Modifiye aşaması daha bitmedi. 5-10 bin lira daha masrafı var" dedi.
7
Abone Ol
'LAMBORGHİNİ’DEN ESİNLENDİM'Çetinkaya şunları kaydetti:"Biz bunu yapabilir miyiz diye, düşündük. Kaportacı ustam sağ olsun. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız arasında kaldık."
8
Abone Ol
"Geceleri sabaha kadar kaynak işleriyle sök, tak işleriyle uğraştık. Kapıların böyle açılmasına insanlar şaşırıyor."
9
Abone Ol
"Hayaliniz varsa yapın. İnsan mutlu oluyor. Gece evinin önde araçtan inip, balkondan tozunu görüyorsun, gecenin biri de olsa ikisi de olsa inip siliyorsun."
10
Abone Ol
"Bir insan sevgilisine koşar, biz de önce arabamıza koşuyoruz. Temizliğine önem veriyoruz. Bir hastalık bizim için bu."