Sıla'nın açıklama yapmasına gerek yoktu

Bu kampanyalar büyümeli

Ünlü isimler sosyal medyada “Kira benden” kampanyası başlattı. İhtiyaç sahibi ailelere kiralarını ödemeleri için maddi destekte bulunanlar arasında İdo, Edis, Arda Turan ve Zeynep Bastık var. Bu kampanya sizce büyür mü? Nereye kadar kira ödeyebilirler?

Cengiz Semercioğlu:

Bu tür zor günler toplumsal dayanışmanın, millet olmanın öne çıktığı dönemlerdir. İmkanı olan paylaşmalı, olanağı alan desteklemeli. Zor zamanlarda bunu en iyi yapan toplumlardan biriyiz biz. Belki de bu virüs belası toplumdaki uçurumu, kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya yarayan olumlu bir tarafı da olur. Sadece ünlüler değil bunu herkes yapmalı, kampanyalar çoğalmalı çünkü ekonomik olarak daha zor günler bizi bekliyor.

Ömür Gedik:

Ünlülerin ihtiyaç sahibi ailelerin kiralarını ödemeleri güzel bir davranış. Tabii ki sonsuza kadar sürmez ama bir dönem de olsa birlik, beraberlik ve birbirimize destek olduğumuzu göstermek açısından alkışı hak ediyor. Keşke sadece ünlüler değil iş insanları arasında da yayılsa bu tür davranışlar.

Onur Baştürk:

Güzel bir kampanya ama suiistimal edilmeye de çok açık. Karşı tarafın zor durumda olduğunu tam olarak nereden biliyorlar. Dediğim gibi güzel ama daha etraflı düşünülmüş sosyal kampanyalara ihtiyaç var bu dönemde...

