Sıla'nın açıklama yapmasına gerek yoktu

Sıla’nın Instagram canlı yayınını kapatmayı unutup yaptığı son hareket “Oh be! Kurtuldum” şeklinde yorumlandı. Konsey ne diyor Sıla’nın davranışına? Olur böyle şeyler mi yoksa Sıla hayranlarından sıkıldığını mı göstermiş oldu?
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1
OLUR BÖYLE ŞEYLER
Ömür Gedik: Canlı yayın hangi mecrada olursa olsun riskli. Stüdyoda da aynı, evde de aynı, televizyonda da aynı, sosyal medyada da aynı... Çok dikkat etmek gerek. Sıla’nın sosyal medyası üzerinden ev ortamında yaptığı canlı yayın kazasını talihsizlik olarak yorumluyorum. Onur Baştürk: Ben “Olur böyle şeyler” diyenlerdenim. Çok fazla abartılacak bir durum yok. Ama sonrasında Sıla’nın üst perdeden yaptığı açıklama çok sıkıcıydı. Ona gerek yoktu bir tek. Kendine ti’ye alabilirdi. Onu yapamamış.
2
İNSANİ BİR HAREKET
Cengiz Semercioğlu: Sıla’nın yaptığı ‘oh nihayet bitti’ türünden son derece insani bir hareket. Mesela bu yazı bittikten sonra ben de aynı şeyi yapacağım, okura saygısızlık mı oluyor bu? Sıla’nın bu hareketinde bir şey yok da olayı bu kadar ciddiye alıp uzun uzun yaptığı açıklama gereksiz. Gül geç Sıla’cım şu eve kapandığımız günlerde ciddiye aldığın konuya bak.
3
Virüs karantinası
Ünlülerin karantina halleri her gün farklılaşıyor. Aleyna Tilki evindeki stüdyoda direk dansı yaparken, Serel Yereli ise Londra’daki evinin penceresinde çekilmiş görüntüsünü paylaştı. İki poza birer yorum alalım...
4
Onur Baştürk: Favorim Serel Yereli’nin pozu oldu. Aleyna Tilki henüz direk dansının başında sanırım. Biraz kaskatı duruyor, zoraki. Zarif değil. Yapa yapa açılacaktır artık bu karantina günlerinde. Ömür Gedik: Ben bunları değil, daha çok kitap okurken, mutfakta yemek pişirirken, çiçek sularken, penceresinin ya da kapısının önüne sokak hayvanları için su ve yemek koyarken ya da sağlık personelini alkışlarken çekilen karantina fotoğraflarını ciddiye alıyorum. Cengiz Semercioğlu: Bu virüs karantinası daha çok çılgınlıklar gösterecek bize. Hoş bunlar çılgınlık da değil ya... Direk dansı resmen spor dalı olarak kabul edilen bir branş oldu, olimpiyatlara bile katılmayı zorluyorlar artık. Hoş ortada olimpiyat da kalmadı ya... Serel Yereli’nin ise gurbet ellerde iyiden iyiye canı sıkılmış herhalde. Klasik bir Londra evinin penceresinde güzel bir fotoğraf olmuş ama.
5
İnsanlar kendini yalnız hissetmiyor
New York’ta yaşayan Demet Sağıroğlu koronaya yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. İyileşme sürecini evde geçirdiğini, ama test yaptırmadığını belirtti. Zülfü Livaneli de virüsü New York’ta kaptığını ama iyileştiğini söyledi. Virüse yakalanan ünlülerin açıklamalarını toplumda farkındalık yaratması için faydalı buluyor musunuz? Ömür Gedik: Bu haberlerin, “Hepimiz koronalıyız, bakın ünlüler de korona oluyor” gibi algılanmasını önlemek gerekiyor. Çünkü bu virüsü basite indirgememek ve evde kalıp, teması azaltıp, hijyene dikkat ederek yayılmasını olabildiğince engellemek lazım. Diğer yanda ünlülerin iyileşme haberleri hale hazırda virüsle savaşanlar için bir moral ve umut ışığı olması açısından değerli. Onur Baştürk: Demet Sağıroğlu gibi test yaptırmadan evinde bu hastalığı geçiren çok insan var. Bu açıklamalar şu açıdan faydalı: İnsanlar kendini yalnız hissetmiyor. Özellikle ünlülerin şeffaf davranması, onları da “Ben pozitif” demenin kötü bir şey olmadığına dair güven veriyor. Cengiz Semercioğlu: Fatih Terim, Demet Sağıroğlu, Zülfü Livaneli, Zafer Mutlu, Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber virüsün ilk dalgasının vurduğu ünlüler oldu. Devamında illa ki başka ünlüleri de göreceğiz. Bunu saklayarak hiçbir yere varamayız. Toplum virüsün boyutunu her yönüyle görmeli, herkese bulaşabildiğini bilmeli ve önlemini daha da artırmalı. Korona pozitif olduğunu saklamak kimseye hiçbir şey kazandırmaz.
6
Bu kampanyalar büyümeli
Ünlü isimler sosyal medyada “Kira benden” kampanyası başlattı. İhtiyaç sahibi ailelere kiralarını ödemeleri için maddi destekte bulunanlar arasında İdo, Edis, Arda Turan ve Zeynep Bastık var. Bu kampanya sizce büyür mü? Nereye kadar kira ödeyebilirler? Cengiz Semercioğlu: Bu tür zor günler toplumsal dayanışmanın, millet olmanın öne çıktığı dönemlerdir. İmkanı olan paylaşmalı, olanağı alan desteklemeli. Zor zamanlarda bunu en iyi yapan toplumlardan biriyiz biz. Belki de bu virüs belası toplumdaki uçurumu, kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya yarayan olumlu bir tarafı da olur. Sadece ünlüler değil bunu herkes yapmalı, kampanyalar çoğalmalı çünkü ekonomik olarak daha zor günler bizi bekliyor. Ömür Gedik: Ünlülerin ihtiyaç sahibi ailelerin kiralarını ödemeleri güzel bir davranış. Tabii ki sonsuza kadar sürmez ama bir dönem de olsa birlik, beraberlik ve birbirimize destek olduğumuzu göstermek açısından alkışı hak ediyor. Keşke sadece ünlüler değil iş insanları arasında da yayılsa bu tür davranışlar. Onur Baştürk: Güzel bir kampanya ama suiistimal edilmeye de çok açık. Karşı tarafın zor durumda olduğunu tam olarak nereden biliyorlar. Dediğim gibi güzel ama daha etraflı düşünülmüş sosyal kampanyalara ihtiyaç var bu dönemde...
7
Turizm Bakanlığı bu ikiliden faydalanmalı
Nusret ve Mehmet Öz’ün Instagram canlı yayını büyük ilgi gördü. Nusret’in Mehmet Öz’e “Babacım” diye seslenmesi, Öz’ün kırık Türkçesi çok konuşuldu. Konsey yayını yorumladı, sizce yeni bir ikili mi doğuyor? Cengiz Semercioğlu: Şu ana kadar karantina döneminde izlediğim en en eğlenceli sohbetlerin başındaydı bu... Biri hekimlikte, diğeri yeme içme sektöründe dünyaca ünlü iki Türk’ün muhabbeti çok samimiydi. Buradan bir ikili çıkmaz ama bu güçlerini Türkiye diasporası ve tanıtımı için kullanabilirler. Turizm Bakanlığı bu ikiliden faydalanmalı. Ömür Gedik: Ben bir ara katıldım canlı yayınlarına, çok samimi buldum. Yeni bir ikili doğar mı bilmem ama bu korona günlerinde insanlara iyi geldikleri kesin. Onur Baştürk: Ya olay bir canlı bir yayındı. Bence yeni bir ikili kesin doğdu. O kadar birbiriyle alakasız iki insan ki iletişim kurma çabalarını izlemek bile eğlenceli.
8
Hangisi daha eğlenceli
Cengiz yazısında, “Karantinayı bekar evde tek başına yaşamak istemezdim” dedi. Onur ise “Evde tek başıma mutluyum, yalnızız güzeliz” diye köşesinde yazdı. İki konsey üyesi son kararınız mı? Peki Ömür sen ne diyorsun? Partnerli ve kedi köpekli karantinan nasıl gidiyor? Ömür Gedik: Evde 17 kedi, 2 köpekle aslında hayli kalabalığız ve bu dip dibe yaşamda Ferhat’la (Göçer) aramız hiç olmadığı kadar iyi. Birbirimize iyi gelerek geçiriyoruz günlerimizi. “Evden Eve” adını verdiğimiz ödüllü bilgi yarışmasıyla Instagram’dan canlı yayınlara da başlıyoruz bu gece. Eşlerin birbirinin değerini anladığı bir dönem oldu. Cengiz’e katılıyorum. Onur Baştürk: Benim son kararım. Karantinada yalnızken daha verimliyim. Bir sürü şey yapıyorum ve günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bana aslında fazla iletişim kurmamak, kendine dönmek ve yarım bıraktığım işleri tamamlamak iyi geldi. Ev kalabalık olsa hayatta yapamazdım bunları. Cengiz Semercioğlu: Bekar çocukluyu anlayamaz ama çocuklu bekarı anlar çünkü yıllarca ben de Onur gibi tek başıma yaşadım. Karantina günlerinde evde çocuklu olmak çok daha eğlenceli ve güzeldir. Günün yarısı onlarla geçiyor, kaçmak istediğim zaman da odama kendimi kapatıyorum, okuma yazma işlerini yapıyorum.