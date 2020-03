Sıla'nın açıklama yapmasına gerek yoktu

İnsanlar kendini yalnız hissetmiyor

New York’ta yaşayan Demet Sağıroğlu koronaya yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. İyileşme sürecini evde geçirdiğini, ama test yaptırmadığını belirtti. Zülfü Livaneli de virüsü New York’ta kaptığını ama iyileştiğini söyledi. Virüse yakalanan ünlülerin açıklamalarını toplumda farkındalık yaratması için faydalı buluyor musunuz?

Ömür Gedik:

Bu haberlerin, “Hepimiz koronalıyız, bakın ünlüler de korona oluyor” gibi algılanmasını önlemek gerekiyor. Çünkü bu virüsü basite indirgememek ve evde kalıp, teması azaltıp, hijyene dikkat ederek yayılmasını olabildiğince engellemek lazım. Diğer yanda ünlülerin iyileşme haberleri hale hazırda virüsle savaşanlar için bir moral ve umut ışığı olması açısından değerli.

Onur Baştürk:

Demet Sağıroğlu gibi test yaptırmadan evinde bu hastalığı geçiren çok insan var. Bu açıklamalar şu açıdan faydalı: İnsanlar kendini yalnız hissetmiyor. Özellikle ünlülerin şeffaf davranması, onları da “Ben pozitif” demenin kötü bir şey olmadığına dair güven veriyor.

Cengiz Semercioğlu:

Fatih Terim, Demet Sağıroğlu, Zülfü Livaneli, Zafer Mutlu, Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber virüsün ilk dalgasının vurduğu ünlüler oldu. Devamında illa ki başka ünlüleri de göreceğiz. Bunu saklayarak hiçbir yere varamayız. Toplum virüsün boyutunu her yönüyle görmeli, herkese bulaşabildiğini bilmeli ve önlemini daha da artırmalı. Korona pozitif olduğunu saklamak kimseye hiçbir şey kazandırmaz.