Gündem Rojda ALTINTAŞ - İstanbul DHA Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 16:44 | 10 Eylül 2021 - 16:53

Şilan Topal yaşadığı dehşeti tek tek anlattı!

İstanbul'un Şişli ilçesinde boşanmak istediği kocası tarafından kaçırılan Şilan Topal konuştu. Şilan Topal yaşadığı korku dolu dakikaları anlatırken, 'Bana 'yaşananların kurgu olduğunu söyleyeceksin, kendi isteğinle geldiğini, ailenle görüşmek istemediğini, eşini çok sevdiğini söyleyeceksin' dedi. İçeri girdikten sonra bir polis memuruna 'biz birlikteyiz ailesi bizim birlikte olmamızı istemiyor' dedi. O anlatınca ben bir adım arkaya atarak kaşımla polis memuruna işaret yaptım.' ifadelerini kullandı. Topal, taksici hakkında ise 'Bizi indirdikten sonra polisi arayabilirdi. Yanımızdaki diğer kişi taksiciyi tanıdığını söyledi" diye konuştu.