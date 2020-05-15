Şilan Makal ile Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı. Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti. Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka’da kır düğünü yapmayı planlıyor.