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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 07:56,

Şilan Makal ile Şener Özbayraklı sessiz sedasız evlendi

OYUNCU Şilan Makal ile Galatasaray’lı futbolcu Şener Özbayraklı önceki gün sessiz sedasız dünya evine girdi.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Florya Sosyal Tesisleri’nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı.

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Çift, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.

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Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka’da kır düğünü yapmayı planlıyor.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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