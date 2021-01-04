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HaberlerGündem HaberleriSilah taşıdıkları otomobille ‘dur’ ihtarına uymadılar, kaçarken kaza yaptılar
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Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 04 Ocak 2021 - 10:33 | 

Silah taşıdıkları otomobille ‘dur’ ihtarına uymadılar, kaçarken kaza yaptılar

Adana’da, kiralık araçla silah aldıkları öne sürülen Mustafa O. ile yanındaki Mehmet Ö. ve ismi açıklanmayan bir kişi, uygulama noktasındaki polislerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kavşaktan döndüğü sırada virajı alamayarak kaza yapan araçtan çıkıp, kaçan şüphelilerden Mustafa O. yanındaki Kalaşnikof marka tüfekle birlikte yakalandı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, bir pompalı tüfek ve balistik yelek ele geçirirken, kaçan iki şüphelinin, yakalanması için çalışma başlattı.

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