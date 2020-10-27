MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSıla ve şef Hazer Amani boşanıyor mu? Evlilikte kriz büyüdü!
GeriMagazin Sıla ve şef Hazer Amani boşanıyor mu? Evlilikte kriz büyüdü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Ekim 2020 - 07:16 | 

Sıla ve şef Hazer Amani boşanıyor mu? Evlilikte kriz büyüdü!

Geçtiğimiz yıl evlenen şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin boşanacakları iddia edildi. Sıla’nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mutlulukları kısa süren çiftin evlerini ayırdıkları önü sürüldü. Sıla ve Hazer Amani’nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atıldı.

2
Abone Olgoogle-news

Sıla’nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.

3
Abone Olgoogle-news

Bir başka iddia ise Sıla’nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.

4İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur
Abone Olgoogle-news

İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur

MAG dergisine konuşan ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini şu sözlerle anlatmıştı:

-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.

5
Abone Olgoogle-news

-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. .

6
Abone Olgoogle-news

-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi