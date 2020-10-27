Sıla ve şef Hazer Amani boşanıyor mu? Evlilikte kriz büyüdü!
Geçtiğimiz yıl evlenen şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin boşanacakları iddia edildi. Sıla’nın geçtiğimiz günlerde eşi olmadan eğlenmeye çıkması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
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Mutlulukları kısa süren çiftin evlerini ayırdıkları önü sürüldü. Sıla ve Hazer Amani’nin evliliklerinde kriz yaşamasıyla ilgiyle ise ortaya birkaç iddia atıldı.
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Sıla’nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.
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Bir başka iddia ise Sıla’nın yakın arkadaşlarının bu evliliği bitirmesi için şarkıcıya telkinlerde bulunması oldu. Çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.
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İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur
MAG dergisine konuşan ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini şu sözlerle anlatmıştı:
-Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz.
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-Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor. .
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-Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.”