Sıla "Cumhuriyeti memlekette kutlamak büyük onur"

Konserler, festivaller, yeni albümler... Müzik, sinema ve televizyon dünyasından kısa haberler...
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Türk Pop Müziği’nin en sevilen sanatçılarından Sıla, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde şarkılarını on binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Ellerinde bayrak, meşale ve balonlarla onbinlerce İzmirlinin saatler öncesinden doldurduğu tarihi meydandaki coşku, konserin başlamasıyla doruğa ulaştı. Sahneye Cumhuriyet Bayramına özel tasarlanmış smokiniyle ‘Afitap' şarkısını söyleyerek çıkan ünlü sanatçı, konserini vokalistleriyle konfetiler eşliğinde söylediği ‘Engerek’ şarkısı ile tamamladı. Cumhuriyetin 98. yılını memleketi İzmir’de sahnede kutlamasıyla ilgili mutluluğunu dile getiren ve "İzmir’in Kavakları’ türküsünü seslendiren Sıla'nın “Böyle bir günde sizinle olmak bu şanlı şerefli günü evde, memlekette sizlerle kutluyor olmak benim için çok onur verici" sözleri büyük alkış aldı.
Ferhat Göçer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da düzenlenen Demre-Kekova Festivali'nde sahne aldı. Binlerce kişi, Göçer'in şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen konser alanını saatler öncesinden dolduran Antalyalılar, konsere yoğun ilgi gösterdi. Ferhat Göçer'in söylediği şarkılarına ve marşlara on binler hep bir ağızdan eşlik ederken, binlerce Türk bayrağının dalgalandığı muhteşem bayram konseri iki saatten fazla sürdü.Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını ise ''Doğasıyla, insanıyla, içinde yaşayan tüm canlılarıyla, eşi benzeri olmayan bu vatan; her güçlüğün üstesinden gelecektir. Bu sonsuz tarih yolculuğunda umut, sevgi ve kardeşlik yoldaşımız olsun. Birlikte elele nice mutlu yıllara Türkiye’m'' diyerek paylaştı.
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SUÇLULAR’A İSPANYA’DAN EN İYİ YABANCI FİLM ÖDÜLÜ
Bu yıl 66'ıncısı gerçekleşen İspanya'nın en önemli film festivallerinden olan SEMINCI Valladolid Uluslararası Film Festivali’nde Serhat Karaaslan’ın Suçlular filmi En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü’ne layık görüldü.Dünya prömiyerini şubat ayında Sundance Film Festivali’nde yapan Suçlular, Sundance’te Jüri Özel Ödülü ve Vimeo Jürisi En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. 20’den fazla uluslararası festivalde ödüle layık görülen ve 70’ten fazla festivalde gösterilen film, Palm Spring’de Uluslararası En İyi Kurmaca Film (Oscar Yeterlilik Ödülü), Meksika Guanajuato Film Festivali’nde Uluslararası En İyi Kurmaca Film (Oscar Yeterlilik Ödülü) ödüllerini de alarak Oscar - 94.Akademi Ödülleri’ne aday olabilmek için uzun listeye girdi. Fransa'nın Oscar'ları olan César 2022 ödüllerine de aday gösterilen Suçlular’ın festival yolculuğu devam ediyor. Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Suçlular”, birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.
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YURT DIŞINDA VİZYONDA
“İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları”, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da vizyona giriyor. 30 Ekim’de Azerbaycan’da küçük seyircilerle buluşan animasyon, 18 Kasım’da da Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Avusturya sinemalarında gösterime girecek.“İstanbul Muhafızları” çizgi filminin çocuklar tarafından çok sevilen karakterleri, ikinci kez beyazperdede. “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” adlı animasyon, Türkiye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vizyona girdi ve büyük ilgiyle karşılaştı.Yapımcılığını Medyavizyon ile Neher Prodüksiyon’un birlikte üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı’nın yaptığı “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları”, yurtdışı yolculuğuna da start verdi.30 Ekim’de Azerbaycan’da miniklerle buluşan yapım, 18 Kasım’da da Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Avusturya sinemalarında gösterime girecek.Hikayesi Hüseyin Sorgun’a, senaryosu Gökhan Karagülle’ye ait “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları”, 1920 yılına ışınlanarak tarihin akışını değiştirmeyi planlayan Gürgen ile Azmi’yi durdurmaya çalışan İstanbul Muhafızları’nın maceralarını konu alıyor.
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BABASININ VEFATINDAN SONRA İLK SAHNE
Yeşim Salkım, babası Dursun Salkım'ın vefatından iki ay sonra dün gece ilk kez sahneye çıktı.Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın müzisyen babası Dursun Salkım, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 60 gün önce hayatını kaybetmişti. Babasına vedanın ardından iki ay sonra dün gece ilk kez Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda sahne alan Salkım, sosyal medya hesabından siyah beyaz modda çekilen bir fotoğrafı "60 günün sonunda ilk sahne #babam" notuyla paylaştı. Yaklaşık iki saat süren performansı boyunca Yeşim Salkım, davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.Yeşim Salkım'ın, 27 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan babası Dursun Salkım, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım babam..." ifadelerini kullanmıştı.
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MUSTAFA CECELİ’NİN ROTTWEİLER AŞKI
Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Rottweiler cinsi köpeklere karşı özel merakı olduğu ortaya çıktı.Rottweiler Derneği As Başkanı Şenol Tunç’un sahibi olduğu Hause Of Istanbul’da ‘Başaramadım’ adlı şarkısının klibini çeken Ceceli’nin bu ırka karşı sevgisi çekimler sırasında tavan yaptı. Çekimler sonrasında bile eşi Selin İmer ile birlikte sık sık köpek çiftliğini ziyaret eden Ceceli, çiftliğin şampiyon köpekleri Ateş ve Brando ile bol bol vakit geçirmeye başladı.
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41 KİTABA 41 KERE MAŞALLAH
Erbulak Evi Yazarlık Atölyelerinin yıllar içinde yetiştirdikleri yazarların kitapları 41 adet oldu.DK Yayınları 27 Ekim günü Eski Büyükdere İskelesi’nde verdikleri büyük bir lansmanda yeni kitaplarını tanıtırken Dağhan Külegeç, Ayşe Erbulak eşi Özden Özgürdal ve yakın dostları Uğurkan Erez, Atilla Atasoy , Yazar Tuna Kiremitçi ve Aslı Perker geceye katılanlar arasındaydı.
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REKLAM FİLMİNDE BULUŞTULAR
Alina Boz ve Alp Navruz bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Son günlerde Aşk101 dizisiyle beğeni toplayan Alina Boz ve Ada Masalı dizisiyle de adından söz ettiren Alp Navruz ikilisi, DeFacto’nun yeni reklam yüzleri oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken markanın yeni reklam filminde Alp Navruz ve Alina Boz seyircinin görmeye alışık olmadığı rollerde karşımıza çıkıyor. Çekimleri iki gün süren reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu.
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‘Amadeus’ Konya’ya gidiyor
İstanbul ve Ankara’da biletleri tükenen ‘Amadeus’, Anadolu turnesine Konya’dan başlıyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen oyun, 6-7 Kasım’da, Anadolu turnesinin ilk durağı olan Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kapalı gişe sahnelenmeye devam eden ve başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”a Konya seyircisinin yoğun ilgisi oyuncuları mutlu etti…
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Quincy Jones’tan hediye geldi
Film yapımcısı Demet Öger, geçtiğimiz günlerde yaşadığı Amerika’ya döndü. Öger’e ABD’nin ünlü yıldızları zaman, zaman sosyal medya hesaplarından sürprizler yapıyor. Ünlü müzik prodüktörü Quincy Jones’un hediyesini paylaşan Demet Öger, müzik adamına teşekkür etti. Öger, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yardım kuruluşlarına yaptığı bağışlarla dünya basınında da sıkça yer alıyor. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Demet Öger, Türkiye’ye de yatırım yapıyor.
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Eğlenceli melodiler
Faruk Çeliker’in Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan son teklisi “Olmadı” müzikseverlerle buluştu. “Niye” ve “Biraz Daha”nın ardından Çeliker, bu parçada sözlerindeki hüznü bize eğlenceli bir altyapıyla sunuyor. Söz ve müziği kendine, düzenlemesi Ertacthis’e ait olan “Olmadı”, R&B sound’unun güzel örneklerinden biri.