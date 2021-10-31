Sıla "Cumhuriyeti memlekette kutlamak büyük onur"

SUÇLULAR’A İSPANYA’DAN EN İYİ YABANCI FİLM ÖDÜLÜ Bu yıl 66'ıncısı gerçekleşen İspanya'nın en önemli film festivallerinden olan SEMINCI Valladolid Uluslararası Film Festivali’nde Serhat Karaaslan’ın Suçlular filmi En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü’ne layık görüldü.Dünya prömiyerini şubat ayında Sundance Film Festivali’nde yapan Suçlular, Sundance’te Jüri Özel Ödülü ve Vimeo Jürisi En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. 20’den fazla uluslararası festivalde ödüle layık görülen ve 70’ten fazla festivalde gösterilen film, Palm Spring’de Uluslararası En İyi Kurmaca Film (Oscar Yeterlilik Ödülü), Meksika Guanajuato Film Festivali’nde Uluslararası En İyi Kurmaca Film (Oscar Yeterlilik Ödülü) ödüllerini de alarak Oscar - 94.Akademi Ödülleri’ne aday olabilmek için uzun listeye girdi. Fransa'nın Oscar'ları olan César 2022 ödüllerine de aday gösterilen Suçlular’ın festival yolculuğu devam ediyor. Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Suçlular”, birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.