Şikayetleri geri çektik sular duruldu

Kızım abileri ile iyi anlaşıyor ◊ Eşinizin oğulları ile kızınız iyi anlaşıyor mu?

- Abileri çok cana yakın, hiç negatif bir şey yok. Aile olmak böyle bir şey. Abileri de son derece cana yakın İlayda’ya karşı. Sandığınız gibi negatif bir şey yok.



◊ Kaan Tangöze ile aynı sahneyi paylaşacak mısınız?

- Bu konuda kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Kaan’la beraber bir şeyler yapmak, bende onu kullanıyormuşum hissi yaratır. Bu da müziğimin önüne geçer. Böyle bir şeyi asla tercih etmem. Biz zaten evde harika düetler yapıyoruz. Ondan çok ama çok şey öğreniyorum. Sadece bunların bize özel kalmasını istiyoruz.