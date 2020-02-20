Şikayetleri geri çektik sular duruldu

Kıvılcım Ural, yeni single’ı “Aşktan Ölen Var Mı?”yı çıkardı. Şarkıcı, 2018 yılında evlendiği Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler’le karşılıklı olarak davalarını geri çektiğini söyledi: “İkimiz de şikayetlerimizden vazgeçtik, sular duruldu.”
◊ Şarkınızı ilk olarak kime dinlettiniz? - İlk dinleyen kızım Kristal İlayda. Eskiden şarkılarımı yakın dostlarım ve Kaan (Tangöze) dinlerdi. Bu kural İlayda’yla değişti. Şimdi İlayda’da evde bir müzik eksperi. Ona dinlettiğim zaman, tepkilerinden yola çıkarak şarkıyı şekillendiriyorum.
◊ Eşiniz Kaan Tangöze şarkı hakkında ne düşünüyor? - Sağ olsun, onun gibi bir üstat yanımda olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her zaman yanımda...
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◊ Şarkıyı Kaan Bey’e mi yaptınız? - Dinleyicinin hayal dünyasını kurcalamak istemem. Şimdi öyle itiraf etmeyeyim.
◊ Şimdiye kadar daha çok özel hayatınızla gündemde oldunuz. Artık müziğiniz mi ön planda olacak? - Öyle oldu. Kendimi ifade etmek konusunda yanlış anlaşıldığım, çok üzüldüğüm zamanlar oldu. İnsanlar zaman zaman hayatlarında yaşamak istemediği şeyler yaşayabiliyorlar. Bu durum bazen önceliklerimizin de önüne geçebiliyor. Artık pansuman niteliğinde, her şeyin yoluna girdiği, yaptığım müziğin daha çok öne çıkacağı bir dönem olacak. Sular duruldu, olması gereken de buydu zaten.
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Kızım abileri ile iyi anlaşıyor
◊ Eşinizin oğulları ile kızınız iyi anlaşıyor mu? - Abileri çok cana yakın, hiç negatif bir şey yok. Aile olmak böyle bir şey. Abileri de son derece cana yakın İlayda’ya karşı. Sandığınız gibi negatif bir şey yok.
◊ Kaan Tangöze ile aynı sahneyi paylaşacak mısınız? - Bu konuda kendim bir şeyler yapmak istiyorum. Kaan’la beraber bir şeyler yapmak, bende onu kullanıyormuşum hissi yaratır. Bu da müziğimin önüne geçer. Böyle bir şeyi asla tercih etmem. Biz zaten evde harika düetler yapıyoruz. Ondan çok ama çok şey öğreniyorum. Sadece bunların bize özel kalmasını istiyoruz.
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◊ Sevgililer Günü’nde eşiniz size ne hediye aldı? - Beni büyük bir çiçekle karşıladı. Ancak eşime hediye almayı unuttum ve çok mahcup oldum.
◊ Şarkının klibinde eşiniz ya da kızınız oynar mı? - İlayda henüz çok küçük. Bu tür şeylerin kararını kendisi versin isteriz. Evde küçük bir rockstar yetiştiriyoruz. Babasına çok düşkün. Konsere gideceği zaman arkasından ağlıyor.