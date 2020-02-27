Şikayet yağdı: Kızımı nasıl odadan çıkaracağımı şaşırdım!
Şubat ayının başında milyonlarca sporsever ABD'de yılın en önemli olayı için nefesini tuttu. Bir bölümü stadyumda bir bölümü de ekran karşısında Süper Kupa finalini izlemeye koyuldu. Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers takımları arasındaki mücadele gerçekten de izlenmeye değerdi.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Derken devre arası geldi. Müzik dünyasının iki ünlüsü, Jennifer Lopez ile Shakira'nın, en az karşılaşma kadar merakla beklenen performansı başladı. İşte ne olduysa da o andan sonra oldu.
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Lopez ve Shakira'nın aynı sahneyi paylaştığı şov çok sayıda seyirci tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Federal İletişim Komisyonu, bin üç yüzün üzerinde seyirci tarafından şovun içeriği nedeniyle şikayet yağmuruna tutuldu. Özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından.
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Bu aileler, Jennifer Lopez ve Shakira'nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana geldiğini belirtti. Aileler, göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını ileri sürdü.
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İki ünlünün şovunun ekrana gelmesinden önce, şovun içeriği konusunda bir uyarı yapılması gerektiğini ama bunun yapılmadığını ileri sürenler de oldu. işte Lopez ve Shakira'nın şovuyla ilgili en çok şikayet edilen noktalar.
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Bir izleyici özellikle Jennifer Lopez'in direk dansı yaptığı şovunun, çocuklarıyla birlikte ekran karşısında olan aileler açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu ebeveyn, Lopez'in şovu sırasında çocuklarını odadan dışarı gönderdiğini anlattı. "Böylece görmemeleri gereken bir şeyi görmediler" dedi.
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Bir başka seyirci de "Ailem final maçını izlemek için heyecanlıydı. Ama ben Jennifer Lopez'un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızıma açıklamaya hazır değildim. Kızım bana Lopez'in bu kadar açık giyindiği için hasta hissedip hissetmediğini sordu."