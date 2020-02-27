Şikayet yağdı: Kızımı nasıl odadan çıkaracağımı şaşırdım!

Bir başka seyirci de "Ailem final maçını izlemek için heyecanlıydı. Ama ben Jennifer Lopez'un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızıma açıklamaya hazır değildim. Kızım bana Lopez'in bu kadar açık giyindiği için hasta hissedip hissetmediğini sordu."