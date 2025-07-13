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Siirt'te yüksek rakımlı bölgelerde denendi ve başarıya ulaşıldı

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#Siirt#Böğürtlen#Siirt Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 12:55

Siirt'te tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve çiftçilere alternatif gelir kaynağı sağlamak amacıyla başlatılan "Sözleşmeli Böğürtlen Projesi" kapsamında, yüksek rakımlarda yapılan deneme üretimlerinden olumlu sonuçlar elde edildi.