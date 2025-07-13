Siirt'te yüksek rakımlı bölgelerde denendi ve başarıya ulaşıldı

ÇİFTÇİLER SÖZLEŞMELİ MODEL İLE ÜRETİM YAPACAK
Gelecek yıl 250 dekar proje alanını yaklaşık 600 dekara çıkartmak istediklerini belirten Şanverdi, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin projeden elde edilecek verim ile önümüzdeki yıllarda kente daha çok destek vereceğine inandıklarını söyledi.
Şanverdi, "1000 tonun üzerine çıkan bir üretme sahip olacağımıza inanıyoruz. Her rakımda üretimle buradaki hasat periyodunu 3 ile 4 aya yaymayı düşünüyoruz. Mevcut bahçeler ve yeni kuracağımız alanların tamamında çiftçilerimiz sözleşmeli model ile üretim yapacak, pazar anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacak." diye konuştu.