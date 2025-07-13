Siirt'te yüksek rakımlı bölgelerde denendi ve başarıya ulaşıldı

"ÇOK GÜZEL VERİM ALIYORUZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Şanverdi, AA muhabirine, bölgedeki tarım ekonomisinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, bu kapsamda hayata geçirilen bu proje ile Siirt merkez ile 5 ilçede sözleşmeli model ile fide dikimine başlanacağını söyledi.

Kentte böğürtlen üretim alanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Şanverdi, projenin tamamlanmasıyla çok sayıda üreticiye yeni bir gelir kapısı açılacağını kaydetti.