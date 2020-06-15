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Hürriyet
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Gündem
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 13:51,

Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi

SİİRT'in Eruh ilçesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Eruh ilçesi kırsalında bulunan Ciraf bölgesinde, jandarma özel harekat ekibi ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi.

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Cumartesi günü hava destekli düzenlenen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde güvenlik güçlerinin, Ciraf bölgesine helikopterle sevk edildikleri anlar yer aldı.

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Görüntülere ayrıca güvenlik güçlerinin Ciraf bölgesinde yaptığı arama faaliyetleri de yansıdı.

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