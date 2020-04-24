Siirt ve Kilis'te 2020'nin ilk iftarı saat kaçta? Kilis ve Siirt Ramazan iftar/sahur saatleri

Mübarek Ramazan ayının ilk gün heyecanı tüm yurdu sardı. Kilis ve Siirt'te yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden vatandaşlar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Siirt ve Kilis'te ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, Kilis/Siirt 2020 Ramazan imsakiyesi...