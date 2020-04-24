Siirt ve Kilis'te 2020'nin ilk iftarı saat kaçta? Kilis ve Siirt Ramazan iftar/sahur saatleri
Siirt ve Kilis kentlerinde Ramazan'ı karşılayan vatandaşlar, Ramazan'ın ilk günü iftarın saat kaçta açılacağını merak ediyor. Ramazan'ın ilk gününü idrak eden, Siirt ve Kilisli vatandaşlar iftar saati hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ramazan'ın ikinci günü tutacakları oruçları için saat kaçta sahura kalkacaklarını da araştıran bölge sakinleri, Diyanet'in yayınladığı saat bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Siirt ve Kilis'te ilk iftar saat kaçta?
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Mübarek Ramazan ayının ilk gün heyecanı tüm yurdu sardı. Kilis ve Siirt'te yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden vatandaşlar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Siirt ve Kilis'te ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, Kilis/Siirt 2020 Ramazan imsakiyesi...
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SİİRT'TE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bilgilere göre netlik kazanan iftar saatleri Siirt'te ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'teki bilgilere göre Siirt'te ilk iftar saat 19:03'te açılacak. Sahura ise 03:48'de kalkılacak.
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KİLİS'TE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Klis'te yaşayan vatandaşlar da şehirlerinde ilk iftarın saat kaçta olacağını araştırmaya başladı. 2020 İmsakiye bilgilerine göre Kilis'te ilk iftar saat 19:21'de yapılacak. Sahur saati ise 04:12 olacak.