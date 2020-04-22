Siirt sahur ve iftar vakti: 2020 imsakiyesine göre Siirt sahur ve iftar saatleri
2020 imsakiyesine göre Siirt sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. Tüm iller gibi Siirt 2020 sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığını imsakiye takvimiyle paylaşıldı. Bölgede ikamet edenler özellikle ilk günkü sahur ve iftar saatini inceliyor. Peki, Siirt'te ilk iftar ve sahur saat kaçta yapılacak? İşte 2020 imsakiyesine göre Siirt sahur ve iftar saatleri
2020 Siirt İmsakiye bilgileri ile iftar ve sahur saatleri öğrenilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Siirt imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Siirt sahura kaçta kalkacak iftar kaçta yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar
SİİRT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:48
|19:03
|20:27*
|2
|25.04.2020
|03:47
|19:04
|20:28
|3
|26.04.2020
|03:45
|19:05
|20:29
|4
|27.04.2020
|03:43
|19:06
|20:30
|5
|28.04.2020
|03:42
|19:07
|20:32
|6
|29.04.2020
|03:40
|19:08
|20:33
|7
|30.04.2020
|03:39
|19:09
|20:34
|8
|01.05.2020
|03:37
|19:10
|20:35
|9
|02.05.2020
|03:35
|19:11
|20:37
|10
|03.05.2020
|03:34
|19:11
|20:38
|11
|04.05.2020
|03:32
|19:12
|20:39
|12
|05.05.2020
|03:31
|19:13
|20:41
|13
|06.05.2020
|03:29
|19:14
|20:42
|14
|07.05.2020
|03:28
|19:15
|20:43
|15
|08.05.2020
|03:26
|19:16
|20:45
|16
|09.05.2020
|03:25
|19:17
|20:46
|17
|10.05.2020
|03:24
|19:18
|20:47
|18
|11.05.2020
|03:22
|19:19
|20:48
|19
|12.05.2020
|03:21
|19:20
|20:50
|20
|13.05.2020
|03:19
|19:21
|20:51
|21
|14.05.2020
|03:18
|19:21
|20:52
|22
|15.05.2020
|03:17
|19:22
|20:54
|23
|16.05.2020
|03:16
|19:23
|20:55
|24
|17.05.2020
|03:14
|19:24
|20:56
|25
|18.05.2020
|03:13
|19:25
|20:57
|26
|19.05.2020
|03:12
|19:26
|20:59**
|27
|20.05.2020
|03:11
|19:27
|21:00
|28
|21.05.2020
|03:10
|19:27
|21:01
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