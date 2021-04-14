Siirt iftar saati 2021: Siirt'te iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak İşte Siirt Ramazan imsakiyesi

Siirt iftar vakti için geri sayım sürüyor. Siirt iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Siirt'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Siirt iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri



