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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 18:53 | 

Siirt iftar saati 2021: Siirt'te iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunacak İşte Siirt Ramazan imsakiyesi

Siirt iftar saati, Ramazan ayının ikinci gününde Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. 2021 Ramazan İmsakiyesi ise Siirt iftar saatleri açıklandı. Siirt iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Siirt iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Siirt iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Siirt'de iftara ne kadar kaldı? İşte, Siirt iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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1

Siirt iftar vakti için geri sayım sürüyor. Siirt iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Siirt'da iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Siirt iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

2

SİİRT'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Siirt'de iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 18:54'de gerçekleşecek.

3

SİİRT'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Siirt'da sahur, 04:04'de yapılacak.

42021 RAMAZAN İMSAKİYESİ

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