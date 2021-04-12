Siirt, Ardahan, Iğdır’da ilk sahur saat kaçta? Siirt, Ardahan, Iğdır 2021 imsakiyesi (sahur ve iftar saatleri)
Türkiye'nin dört bir yanında ilk sahur saati için araştırmalar başladı. Ramazan ayını Siirt, Ardahan, Iğdır’da geçirecek olan vatandaşlar, bölgenin sahur ve iftar saatini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 imsakiyesinde Siirt, Ardahan, Iğdır’ın sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Peki, Siirt, Ardahan, Iğdır’da ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte Siirt, Ardahan, Iğdır 2021 imsakiyesi (sahur ve iftar saatleri)
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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
İlk sahur hazırlıkları Türkiye'nin dört bir yanında başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı. Ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.
Ramazan özel sayfasında bulunan imsakiye bölümünde Siirt, Ardahan, Iğdır'ın sahur ve iftar saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
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SİİRT SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
2021 imsakiyesine göre Siirt'te ilk sahur 04.07'de, ilk iftar 18.53'de yapılacak.
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ARDAHAN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
2021 imsakiyesine göre Ardahan'a ilk sahur 03.55'de, ilk iftar 18.53'de yapılacak.
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IĞDIR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
2021 imsakiyesine göre Iğdır'da ilk sahur 03.53'de, ilk iftar 18.47'de yapılacak.
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İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE
İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.
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SAHURDA TOK KALMANIN PÜF NOKTALARI
Uzmanlar günde 2 öğün beslenilip, oruç ritüeli ile bedensel sağlığın olumlu yönde etkinliğini belirtiyor. Sahur sofrasında tüketilen bazı sağlıklı yiyecekler de, mideyi yormadan ve sağlıklı oruç tutmada etkili oluyor. Peki, sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Konu ile ilgili, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ve Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu bazı bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun sağlıklı sahur için verdiği öneriler şöyle;
Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.
Sahurda tok tutacak besinler şu şekilde sıralanıyor;