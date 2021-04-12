Siirt, Ardahan, Iğdır’da ilk sahur saat kaçta? Siirt, Ardahan, Iğdır 2021 imsakiyesi (sahur ve iftar saatleri)

SAHURDA TOK KALMANIN PÜF NOKTALARI Uzmanlar günde 2 öğün beslenilip, oruç ritüeli ile bedensel sağlığın olumlu yönde etkinliğini belirtiyor. Sahur sofrasında tüketilen bazı sağlıklı yiyecekler de, mideyi yormadan ve sağlıklı oruç tutmada etkili oluyor. Peki, sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Konu ile ilgili, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ve Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu bazı bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun sağlıklı sahur için verdiği öneriler şöyle;



Anlaşılan o ki “imalat şartnamemiz”, başka bir deyişle “fabrika çıkış ayarlarımız” bize mümkünse günde 2 öğün ile yetinmemizi tavsiye ediyor. Sağlık faydaları gözetilerek uygulanan kısa aralıklı açlık kürlerinin hücresel sağlığı neden ve nasıl iyileştirdiğini kanıtlayan araştırmalarıyla Nobel Ödülü kazanan Japon bilimadamı Yoshinori Ohsumi’nin bulgularından daha önce de bahsetmiştim. Ünlü araştırmacı o çalışmaları ile bize gösterdi ki bedenlerimiz aç kaldığı sürede kendini daha fazla tamir etme, eksiğini, gediğini giderme, yırtığını söküğünü onarma imkânı buluyor. Açlık süremiz uzadıkça üretim atıklarından ve toksinlerden kurtulma faaliyetlerimiz hızlanıyor. Zira hücrelerimiz bu dönemde otofaji süreçlerini devreye sokarak toksik birikimlerini ve kendi üretim artıklarını tüketiyor, onlarla besleniyor. Kısacası bizi 1 ay süre ile “sahur-iftar” ritmi ile iki öğün beslenmeye yöneltip 13-16 saat civarında gıda tüketimine ‘dur’ diyen bu güzel ayın güzel emri “oruç”u tutmak sadece ruhsal değil, bedensel sağlık açısından da faydalı.



Sahurda tok tutacak besinler şu şekilde sıralanıyor;