Sihirli Annem'in Tuğçe'si kutsal topraklarda

2000'li yılların başında Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı umreye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden oyuncu, çektiği fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şey için “ah keşke yapsaydım” ya da 'yapmasaydım' demedim.Dediysem bile hemen ardından 'Ama olması gereken oymuş' deyip tevekkül ettim. Demek ki ne yaşadıysam, bugün olduğum kişi olabilmem içinmiş.Sabretmeyi, tevekkül etmeyi çocuklarıma az da olsa öğretebilmem içinmiş belki.Çocuklarıma… Ailemle geçiremediğim zamanlar ya da bazen kendi ellerimle o zamanı çaldığım için en büyük kızgınlığım yine kendimeydi.Ama onu da yaşamam gerekiyormuş ki, her anın kıymetini ve değerini gerçekten anlayabileyim. Babamla vedalaşmam gerekiyormuş mesela…Bu dünyaya geldi, yaşadı, nefesi sayılıydı… Yanımdan gitti.Ama kalbi hep kalbimde, kokusu hâlâ her an burnumda… Beni ben yapan her anım için, yaşadığım tüm tecrübelerim, tekamüllerim için…Sonsuz şükür. Damla Ersubaşı, fotoğrafının altına Hissettiğim her duygumu, her anımı yaşayabildiğim için; bin şükür notunu düştü.