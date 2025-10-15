Sihirli Annem'in Tuğçe'si kutsal topraklarda

'Her anın kıymetini bilin'

"Ailemle geçiremediğim zamanlar ya da bazen kendi ellerimle o zamanı çaldığım için en büyük kızgınlığım yine kendimeydi.Ama onu da yaşamam gerekiyormuş ki, her anın kıymetini ve değerini gerçekten anlayabileyim."