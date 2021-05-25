Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı verdiği kilolarla olay oldu! İşte, Damla Ersubaşı'nın son hali

Verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı olan Damla Ersubaşı, daha önceki röportajlarında, verdiği kilolardan mutlu olduğunu, ancak istediği her şeyi hala yemediğini ve kendine dikkat ettiğini söyleyerek, “Kilomu korumak zorundayım. Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum."