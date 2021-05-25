Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı verdiği kilolarla olay oldu! İşte, Damla Ersubaşı'nın son hali
Bir zamanlar ekranlarda severek izlenen Sihili Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı, son dönemlerde verdiği fazla kilolarından sonra resmen eridi. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıflayarak tabiri caizse iğne ipliğe dönüşmesi ile takipçileri güzel oyuncuya yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi. İşte, Damla Ersubaşı’nın sosyal medyada olay olan son hali paylaşımları…
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2018'de geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başlayan Damla Ersubaşı 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Her geçen gün daha fazla kilo verdiği gözlemlenen Ersubaşı, takipçilerinin “Damla günden güne eriyor” yorumlarına sebep oldu.
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Eşinden ayrılmasının ardından imaj tazeleyen Damla Ersubaşı, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.
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Verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı olan Damla Ersubaşı, daha önceki röportajlarında, verdiği kilolardan mutlu olduğunu, ancak istediği her şeyi hala yemediğini ve kendine dikkat ettiğini söyleyerek, “Kilomu korumak zorundayım. Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum."
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"Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum, tabi canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.