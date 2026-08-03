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Sihirli Annem'in Kerem'i baba oldu

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#Ünlü Bebekler#Sihirli Annem#Michele Cedolin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:53

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Kerem' karakteriyle tanınan oyuncu Michele Cedolin, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.