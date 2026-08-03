Sihirli Annem'in Kerem'i baba oldu

2022 yılında İrem Doğan ile evlenen Cedolin, şubat ayında baba olacağını duyurmuştu. Erkek bebek bekleyen çiftin oğulları dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, oğluna 'Aslan Nicola' adını verdiklerini açıkladı. Cedolin, bebeğiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun.Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...' 2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan oyuncu Vildan Atasever, anne oldu.Çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi. Minik bebeğin ilk karelerini doğum fotoğrafçısı Şengül Pallı çekti. 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu. Ünlü oyuncu dünyaya getirdiği oğluna 'Devin' adını verdi.Gümülcinelioğlu, doğum sonrası fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaştı:Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025... Hoş geldin oğlumuz! Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.10 yıllık evliliklerini taçlandıran çiftin kızları sabah saatlerinde Maslak’ta bulunan özel bir hastanede dünyaya geldi.2 kilo 850 gram ağırlığında doğan minik bebeğe Karya adı verildi.Anne olmanın heyecanını yaşayan Begüm Öner “Hayatımızın en güzel merhabası, hoş geldin kızımız Karya” diyerek duygularını dile getirdi.