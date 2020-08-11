'Sihirli Annem' oyuncusu Damla Ersubaşı boşanıyor...

Çiftin bu evlilikten Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı oldu.
Ancak mutluluk uzun sürmedi... Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, boşanma kararı aldı.
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Damla Ersubaşı, ayrılık haberini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Çift yaptıkları ortak açıklamada “Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz” dedi.
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NE OLMUŞTU?
Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine 8,5 aylık hamileyken eşinin gece kulübünde bir kadınla eğlenirken çekilen fotoğrafları basına yansımış, haberlerin ardından Ersubaşı, eşini sosyal medya hesabından silmişti.
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İhanet haberlerinden günler sonra Esra Balamir'in doğum günü partisine katılan Damla Ersubaşı konuyla ilgili olarak "Mustafa gerekli açıklamayı yaptı. O yüzden benim de çok bir şey söylememe gerek yok. Şuan için her şey normal." açıklamasını yapmıştı.
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Başlarda sorun yok açıklaması yapan çift, krizi atlatamadı...