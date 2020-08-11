'Sihirli Annem' oyuncusu Damla Ersubaşı boşanıyor...

İhanet haberlerinden günler sonra Esra Balamir'in doğum günü partisine katılan Damla Ersubaşı konuyla ilgili olarak "Mustafa gerekli açıklamayı yaptı. O yüzden benim de çok bir şey söylememe gerek yok. Şuan için her şey normal." açıklamasını yapmıştı.