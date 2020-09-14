Sihirli Annem neden yok? İşte Sihirli Annem’in saatinde değişiklik
Sihirli Annem tekrarları geçtiğimiz hafta saat başlamıştı. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem saat 11.00’de yayınlanıyordu ancak yayın saatinde değişikliğe gidildi. Diziyi yayın saatinde göremeyenler ‘Sihirli Annem neden yok, yayından kaldırıldı mı?’ sorularına yanıt arıyor. Peki, Sihirli Annem saat kaçta yayınlanıyor? İşte Sihirli Annem’in yeni saati…
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7 Eylül 2020 itibariyle yeniden Kanal D yayın akışında yer edinen Sihirli Annem dizisinin yayın saati 14 Eylül itibariyle değişti. Kanal D’nin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Mümtaz Sevinç, Suat Sungur ve Defne Joy Foster’ın rol aldığı, yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran dizisi Sihirli Annem’in yayın saati Gelinim Mutfakta programının başlayacak olması nedeniyle değişti.
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Geçtiğimiz hafta ekran macerasına bir günlük ara veren Sihirli Annem 14 Eylül itibariyle saat 07.00’de Kanal D ekranlarında olacak.
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SİHİRLİ ANNEM KONUSU
Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadele başlar.