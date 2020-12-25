“Sihirli Annem” in Cem'i Buğra Özmüldür: Reddedilince 30 kilo verdim

BABAMIN ARKADAŞI FARK ETTİ Dizide Cem karakterini canlandıran Buğra Özmüldür, 10 yaşında kamera ile tanışma hikayesini şöyle anlatıyor: “Babamın yakın arkadaşı oyuncu Yakup Yavru, bir gün bizi ziyarete geldi. Uçuk kaçık davranışlarımla dikkatini çektim. Beni, ajansa yazdırmayı teklif etti. Bir hafta sonu 15 ajans gezdik ve sonunda birine yazıldım. 10 yaşındayken Sinan Çetin’in çektiği bir gazoz reklamında oynadım. Ardından bir kamu spotunda gıcık bir çocuğu canlandırdım. Bu halim ‘Sihirli Annem’in yönetmeninin çok hoşuna gitmiş... Normalde Cem rolü için zayıf ve çilli bir çocuk ararlarken benimle deneme çekimi yapmak istemişler. Oyuncu seçimine davet edildim, 2 hafta sonra da ‘Sihirli Annem’ başladı.”Ünlü oyuncu, o dönem hayatının set ve okuldan ibaret olduğunu söylüyor: “Asla ‘Sihirli Annem’in ne kadar ünlü olduğunun farkında değildim. Çünkü bir yandan da okulum devam ediyordu. Hafta içi okulda oluyordum ve devamlı ders çalışıyordum çünkü hafta sonu set vardı. Hayatımın tamamı okul ve setten ibaretti. Hiçbir arkadaşımla görüşemiyordum. Onlar sinemaya, ben sete gidiyordum. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Başkalarından farklı Nevra Sezerli, İnci Türkay, Zuhal Topal, Defne Joy Foster, Şahap Sayılgan, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat gibi önemli isimlerle bir aradaydım. Tamamı tiyatroculardan oluşan müthiş bir kadroya sahipti ‘Sihirli Annem’. Hâlâ unutulmaz ve çok seviliyor ki yenisi yapılıyor.”