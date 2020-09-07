MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSihirli Annem oyuncuları Gizem Güven'in düğününde bir araya geldi
GeriMagazin Sihirli Annem oyuncuları Gizem Güven'in düğününde bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 10:15 | 

Sihirli Annem oyuncuları Gizem Güven'in düğününde bir araya geldi

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan genç oyuncu Gizem Güven, dün akşam futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Oyuncuyu Selena ve Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.

2
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.

3ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Abone Olgoogle-news

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

4
Abone Olgoogle-news

Sihirli Annem dizisinde rol aldığı Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner arkadaşlarını bu özel gününde yalnız bırakmadı.

5
Abone Olgoogle-news

Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.

6
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Gizem Güven, dün akşam futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi