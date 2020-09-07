Sihirli Annem dizisinin oyuncuları kimler? Sihirli Annem Çilek, Tuğçe, Cem şimdi kaç yaşında?
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem tekrarlarıyla geri dönüyor. Kanal D ekranlarının unutulmaz dizisi Sihirli Annem, 7 Eylül Pazartesi itibariyle ekranlarda olacak. Dizinin özellikle çocuk oyuncuları Çilek, Tuğçe, Cem ve Ceren'in hayatına dair bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Sihirli Annem oyuncuları kimler? Sihirli Annem Çilek, Tuğçe, Cem kaç yaşında? İşte Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosuna dair detaylar…
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2003 yılında ekran macerasına başlayan Sihirli Annem 17 yıl sonra yeniden Kanal D ekranlarında. Kadrosunun büyük bir kısmı çocuk oyunculardan oluşan Sihirli Annem, günümüzde adından söz ettirmeye devam ediyordu. İşte Sihirli Annem dizisinin oyuncuları ve karakterleri...
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Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir.
Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadeleler başlar.
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İnci Türkay- Betüş
İnci Türkay 15 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. Sihirli Annem dizisindeki Betüş rolüyle ünlenmiştir.. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, “Duma Duma Dum” adlı programında sunuculuğunu yaptı. Sihirli Annemden sonra bir süre sessiz kaldı.
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Şahap Sayılgan-Sadık
Şahap Sayılgan, 3 Mart 1966 tarihinde dünyaya geldi. Sihirli Annem dizisinde 2003-2012 yılları arasında 7 sezon boyunca Sadık rolünü canlandırmıştır.
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Nevra Serezli – Dudu
Nevra Serezli, 9 Ağustos 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon(2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır.
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Gül Onat-Perihan
Gül Onat 24 Kasım 1953 tarihinde dünyaya geldi. 2003–2011 yılları arasında Sihirli Annem adlı dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Jess Molho, Defne Joy Foster, Metin Serezli, Zuhal Topal, Suat Sungur, Suna Selen, Lale Oraloğlu gibi oyuncularla beraber oynadı. Canlandırdığı Perihan karakteri çocuklar tarafından sevildi.
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Defne Joy Foster- Eda
Defne Joy Foster 2 Eylül 1975 tarihinde dünyaya geldi. Uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı.
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Buğra Özmüldür-Cem
Buğra Özmüldür (21 Nisan 1991, İstanbul), Türk dizi oyuncusudur. Oyunculuk hayatına 9 yaşında Sinan Çetin'in çektiği Çamlıca Gazoz reklamı ile başlayan Buğra Özmüldür daha sonra Reklam Özdenetim Kurulu'nun bir kampanya reklamında oynamıştır. Buradaki oyunculuğu Sihirli Annem'in ilk yönetmeni Ersoy Güler tarafından beğenilir ve Cem karakteri için Buğra Özmüldür uygun kişi olarak görülür.
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Gizem Güven-Ceren
31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır.2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır.
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Damla Ersubaşı-Tuğçe
1993 doğumlu olan Damla Ersubaşı, 6 yaşındayken ilk Yılan Hikayesinde rol aldı. 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe'yi canlandırdı ve bu rolle küçük yaşta ünlendi.
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Zeynep Özkaya-Çilek
Sihirli Annem dizisine Çilek karakteriyle sonradan dahil olan Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998 tarihinde dünyaya geldi.