Sigara yasağı olan iller hangileri? 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı

Sigara yasağı için harekete geçen pek çok il valiliği, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta sigara içilmesine yasak getirdi. Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında alınan tedbir kararlarına uymayan kişiler içinse adli işlem başlatılması kararı alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile alınan sigara yasağı, valilikler tarafından duyuruldu. Peki, sigara yasağı olan iller hangileri? İşte, yasak süreci hakkında detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sigara yasağı olan iller, Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda pek çok valilik tarafından açıklandı. Sokakta sigara içilmesi suretiyle maskelerin indirilmesinin önüne geçen uygulama, şu an için 9 ilde faaliyette yer alıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar, Emniyet personellerinde yürütülüyor. Peki, sigara yasağı olan iller hangileri? İşte, o yasak hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
SİGARA YASAĞI OLAN İLLER
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya’dan sonra Muş’ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.
3
Abone Ol
Muş´ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi. Valilikten yapılan açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımını kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.
4
Abone Ol
UYMAYANLARA PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM
Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı. Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı. Daha önce de Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya’da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımını yasaklama kararı almıştı. Bunlardan çoğunluğundaki yasak kararı Muş’taki gibi tüm kent merkezini kapsarken, Sinop ve Kütahya gibi merkezlerde semt pazarları, duraklar, banka, PTT, noter ve fatura ödeme noktaları önleri gibi kısıtlanan alan ve bölgeler ayrıca belirtilmişti.